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Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hayal Sirer hayatını kaybetti.Hayal Sirer kimdir?

11.12.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hayal Sirer hayatını kaybetti. 1944 doğumlu 72 yaşındaki emektar oyuncu Hayal Sirer Antalya Muratpaşa'da hayata gözlerini yumdu. Peki Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hayal Sirer kimdir, nereli? İşte usta oyuncunun hayatıyla ilgili merak edilenler...

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hayal Sirer hayatını kaybetti.Hayal Sirer kimdir?

Uzunca bir süredir kalp yetmezliği hastalığıyla mücadele eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hayal Sirer dün gece saatlerinde doktorların tüm mücadelesine rağmen kurtarılamadı. 1970'li yıllarda yıldızı oldukça parlayan Sirer, Yeşilçam'ın aranan oyuncuları arasındaydı.

Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Hayal Sirer vefat etti

HAYAL SİRER KİMDİR?

Çok uzun zamandır bir film çekimi için gittiği Antalya'da yaşayan Hayal Sirer, bir dönemin aranan isimlerindendi. Emektar oyuncu Hayal Sirer'in Antalya'yı çok sevdiği için oradan ev alan ve orada yaşamaya karar verdiği söyleniyor. 1970'li yıllarda parlayan sanatçı geniş bir filmografiye sahip. İşte Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Hayal Sirer'in oynadığı filmler...

HAYAL SİRER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Usta oyuncu, Gelin Ayşem (1969) , Söyleyin Anama Ağlamasın (1969), Boş Beşik (1969), Garibin Mezarını Taştan Oyun (1970), Çeko (1970), Kralların Öfkesi (1970), Tehlikeli Oyun (1970), Ölünceye Kadar (1970), Kan Kusturacağım (1970), Kalbimin Efendisi (1970), Herkesin Sevgilisi (1970), Kralların Kaderi (1970), Kan Yağmuru (1970), Çirkin ve Cesur (1971), İkisi de Zımba (1971), Kadırgalı Ali (1971) filmlerinde rol almıştı.

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