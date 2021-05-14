'Yeşilçam' dizisinde Hrant Dink detayı

Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün yazdığı Çağan Irmak’ın yönettiği Yeşilçam dizisi yayınlanmaya başladığı günden bu yana ses getiren yapımlardan biri oldu.

Yeşilçam'ın büyülü ve bir o kadar da zorlu dönemlerini anlatan dizinin son bölümünden '6-7 Eylül Olayları'na değinildi.

Evlerin yağmalandığı ve Ermeni vatandaşların hayatını kaybettiği '6-7 Eylül Olayları'nın işlendiği sahnede, uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybeden Gazeteci Hrant Dink'in ölümüyle simgeleşen altı delik ayakkabı detayı gözlerden kaçmadı.



Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş’ın yer aldığı Yeşilçam, 60’lar Türkiye’sinde yükselen Yeşilçam sinemasının naif ve samimi hisler yaratan atmosferini destansı bir dille sunarken arka planda kalan karanlık yönlerine de ışık tutuyor.

