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Yeşilçam dizisine şok! Mine Mutlu'nun kızı 'annemin sırları ortalığa saçıldı' dedi o diziden davacı oldu

28.02.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatı Çağatay Ulusoy ve Selin Şekerci'nin başrolünde oynadığı Yeşilçam dizisine konu olan Mine Mutlu'nun kızı diziden şikayetçi oldu. Filmleriyle bir döneme damgasını vuran ve 1990 yılında vefat eden merhum sanatçının ailesi bu durumdan rahatsızlık duydu. Mutlu'nun kızı Büşra Çulha, "Annemin sırları iznimiz olmadan açığa çıkarıldı, şikayetçiyim" dedi

Yeşilçam dizisine şok! Mine Mutlu'nun kızı 'annemin sırları ortalığa saçıldı' dedi o diziden davacı oldu

Bir döneme rol aldığı filmler ile damga vuran, 1990 yılında hayatını kaybeden mine Mutlu'nun hayatı dizi oldu. Mine Mutlu'nun ailesi ise hayatının dizi olmasından rahatsız oldu.

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"İZNİMİZ OLMADAN YAPILDI"

Mutlu'nun kızı Büşra Çulha, "Annemin sırları iznimiz olmadan açığa çıkarıldı, şikayetçiyim" dedi. Sabah'ın haberine göre; Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Mine Mutlu'nun kızı Büşra Çulha, dijital platformda yayınlanan bir dizide annesine saygısızlık yapıldığını iddia etti. Dizide Selin Şekerci'nin annesini canlandırdığını belirten Çulha, "Annemin yaşam öyküsü ve anıları bizim iznimiz olmadan birebir kopyalanıp maddi kazanç elde edilmeye çalışılmıştır" dedi.

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Sabah'ın haberine göre; Çulha, dizi yüzünden Mutlu'nun yaşadığı ve bilinmesini istemediği olayların paylaşıldığını belirtip manevi değerlere saldırıda bulunulduğunu vurguladı. Kişinin hatırasına hakaret suçu işlendiğini de ifade eden Çulha, dizinin yayınlandığı platform ve yapım şirketi hakkında şikayette bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Selin Şekerci
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