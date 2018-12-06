Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan 10 absürt çekim hatası

Şimdilerde gördüğümüzde yüzümüzde tebessüm oluşmasına sebep olan filmlerden hangilerinde hatalar mevcut dersiniz? İşte barındırdığı bambaşka hikayelerle içimizi ısıtan bazı filmlerden derlediğimiz çekim hataları...

Bu hatalar yıllar sonra ortaya çıktı

BANKER BİLO Baş rollerinde Şener Şen, İlyas Salman ve Meral Zeren'in yer aldığı Banker Bilo filminde bir çekim hatası göze batıyor.

Meral Zeren ile Şener Şen'in bir sahnesinde yönetmen Ertem Eğilmez'in kafası kısa süreliğine kadraja giriyor. Ertem Eğilmez kazara da olsa bir camera hatırası bırakmış oluyor.

SAVULUN BATTAL GAZİ GELİYOR Natuk Baytan'ın yönettiği Savulun Battal Gazi Geliyor filminde, Cüneyt Arkın'ı tutan çelik ip net bir şekilde görülüyor.

SULTAN Kartal Tibet'in yönettiği Sultan filminde Bulut Aras ve Adile Naşit'in karşılıklı oynadığı bir sahnede ilk önce Adile Naşit'i başı açık bir şekilde görüyoruz.

Akarak devam eden sahnenin bir sonraki planında ise Adile Naşit'in baş örtüsü sıkı sıkıya bağlanmış şekilde görülüyor.

TARKAN VİKİNG KANI Kartal Tibet'in muhteşem peruğu ve süper minisiyle canlandırdığı Tarkan karakterinin meşhur dev, canavar ahtapot sahnesini çoğunuz hatırlarsınız.

İlk sahnesi deniz kenarında çekildikten sonra, Tarkan'ın su altında canavarla boğuşma sahnesi ise bir otel havuzunda çekilmiştir.

Ve sahnede bir kadraj hatası sonucu çok kısa bir süre “denizde” havuz duvarlarını izlemek durumunda kalıyoruz.

BİR TESELLİ VER Orhan Gencebay, “Bir Teselli Ver” filminde arka koltukta araba kullanarak yine tabuları yıkıyor, ne de olsa hatasız kul olmaz.

GÜLŞAH KÜÇÜK ANNE 1976 yapımı “Gülşah Küçük Anne” filminde o dönemin çocuk oyuncusu Gülşah Soydan ve Ayşen Gruda'nın eve girdiği sahnede bir set çalışanını görmek mümkün.

Sahne ilerleyince, odada bulunan aynadan yansıyan bir kameraman görüyoruz.

ÜÇ KAĞITÇI Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1981 yapımı “Üç Kağıtçı” filminde Sabahat Işık'ı aynı sahnede iki farklı kıyafet ile görüyoruz.

ŞAHANE ZÜĞÜRTLER Baş rolünde Ayhan Işık'ın yer aldığı “Şahane Züğürtler” filminin bir sahnesinde, arabadan yansıyan görüntüde çekimi izleyen bir kişi görülüyor.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” filminde çocuklar okuldan atılmasın diye Hafize Ana'nın, Semra Hoca'yı ikna turları sırasında bir çekim hatası yaşanıyor.

Sahne ilerledikçe kadraja giren bir set işçisi net bir şekilde görülüyor.

BANKER BİLO Ertem Eğilmez'in yönettiği “Banker Bilo” filminde üçkağıtçılığı kralından öğrenen Bilo, kendisini defalarca kazıklayan Maho'nun sahip olduğu holdingi eline geçirmeyi başarır.