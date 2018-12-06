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Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan 10 absürt çekim hatası

Betül Songur Betül Songur
İLGİNÇ HABERLER  | 06.12.2018 14:00 | Son Güncelleme

Aklımıza kazınan birbirinden keyifli çalışmalarla hatırladığımız Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan pek çok hata mevcut. Bunların nedeni de her projenin oldukça zor şartlar altında, düşük bütçelerle ve kısıtlı imkanlarla ortaya çıkarılmış olması.

Şimdilerde gördüğümüzde yüzümüzde tebessüm oluşmasına sebep olan filmlerden hangilerinde hatalar mevcut dersiniz? İşte barındırdığı bambaşka hikayelerle içimizi ısıtan bazı filmlerden derlediğimiz çekim hataları...

Bu hatalar yıllar sonra ortaya çıktı

BANKER BİLO

BANKER BİLO
Baş rollerinde Şener Şen, İlyas Salman ve Meral Zeren'in yer aldığı Banker Bilo filminde bir çekim hatası göze batıyor.
Meral Zeren ile Şener Şen'in bir sahnesinde yönetmen Ertem Eğilmez'in kafası kısa süreliğine kadraja giriyor. Ertem Eğilmez kazara da olsa bir camera hatırası bırakmış oluyor.

SAVULUN BATTAL GAZİ GELİYOR

SAVULUN BATTAL GAZİ GELİYOR
Natuk Baytan'ın yönettiği Savulun Battal Gazi Geliyor filminde, Cüneyt Arkın'ı tutan çelik ip net bir şekilde görülüyor.

SULTAN

SULTAN
Kartal Tibet'in yönettiği Sultan filminde Bulut Aras ve Adile Naşit'in karşılıklı oynadığı bir sahnede ilk önce Adile Naşit'i başı açık bir şekilde görüyoruz.
Akarak devam eden sahnenin bir sonraki planında ise Adile Naşit'in baş örtüsü sıkı sıkıya bağlanmış şekilde görülüyor.

TARKAN VİKİNG KANI

TARKAN VİKİNG KANI
Kartal Tibet'in muhteşem peruğu ve süper minisiyle canlandırdığı Tarkan karakterinin meşhur dev, canavar ahtapot sahnesini çoğunuz hatırlarsınız.
İlk sahnesi deniz kenarında çekildikten sonra, Tarkan'ın su altında canavarla boğuşma sahnesi ise bir otel havuzunda çekilmiştir.
Ve sahnede bir kadraj hatası sonucu çok kısa bir süre “denizde” havuz duvarlarını izlemek durumunda kalıyoruz.

BİR TESELLİ VER

BİR TESELLİ VER
Orhan Gencebay, “Bir Teselli Ver” filminde arka koltukta araba kullanarak yine tabuları yıkıyor, ne de olsa hatasız kul olmaz.

GÜLŞAH KÜÇÜK ANNE

GÜLŞAH KÜÇÜK ANNE
1976 yapımı “Gülşah Küçük Anne” filminde o dönemin çocuk oyuncusu Gülşah Soydan ve Ayşen Gruda'nın eve girdiği sahnede bir set çalışanını görmek mümkün.
Sahne ilerleyince, odada bulunan aynadan yansıyan bir kameraman görüyoruz.

ÜÇ KAĞITÇI

ÜÇ KAĞITÇI
Yönetmenliğini Natuk Baytan'ın yaptığı 1981 yapımı “Üç Kağıtçı” filminde Sabahat Işık'ı aynı sahnede iki farklı kıyafet ile görüyoruz.

ŞAHANE ZÜĞÜRTLER

ŞAHANE ZÜĞÜRTLER
Baş rolünde Ayhan Işık'ın yer aldığı “Şahane Züğürtler” filminin bir sahnesinde, arabadan yansıyan görüntüde çekimi izleyen bir kişi görülüyor.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI
“Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı” filminde çocuklar okuldan atılmasın diye Hafize Ana'nın, Semra Hoca'yı ikna turları sırasında bir çekim hatası yaşanıyor.
Sahne ilerledikçe kadraja giren bir set işçisi net bir şekilde görülüyor.

BANKER BİLO

BANKER BİLO
Ertem Eğilmez'in yönettiği “Banker Bilo” filminde üçkağıtçılığı kralından öğrenen Bilo, kendisini defalarca kazıklayan Maho'nun sahip olduğu holdingi eline geçirmeyi başarır.
Ancak sonraki sahnede makamında otururken duvardaki ilanda hala Mahmut Holding yazdığı dikkat çekmektedir.
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