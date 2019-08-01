Yeşilçam filmlerini geleceğe taşıyor

Fethiye Belediyesinde temizlik işçisi Saraçoğlu, 13 yaşındayken izlediği bir filmden etkilenerek toplamaya başladığı 372 afişin bir kısmını, açtığı sergiyle beğeniye sundu.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda izlenime sunulan afişler, görenleri adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Saraçoğlu yaptığı açıklamada, daha önce de afişlerini sergilediğini söyledi.

Amacının sergilerle Yeşilçam kültürünü yaşatmak ve yeni nesle anlatmak olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, "Sergiye gelen gençler filmlerin çoğunu bilmiyor. Yeşilçam filmlerini geleceğe taşımak lazım. Bu afişler beni gençlik yıllarıma götürüyor. O yılları, yaşadıklarımı hatırlatıyor." diye konuştu.

Sergiyi gezen 22 yaşındaki Zeynep Durgut, afişlerin çok hoşuna gittiğini anlatarak, "Eski zamandaki imkanlara göre çok güzeller. Bu kadar iyi muhafaza edilmesi güzel." dedi.

Sergi, 4 Ağustos'a kadar gezilebilecek.



