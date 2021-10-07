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Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan’dan Cüneyt Arkın’lı paylaşım

07.10.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarından Banu Alkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen 'Hiç unutamadım' dediğiniz bir öpüşme sahnesi oldu mu?' sorusuna verdiği Cüneyt Arkın yanıtı sonrası yaptığı paylaşım olay oldu.

Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan’dan Cüneyt Arkın’lı paylaşım

Afrodit lakaplı oyuncu Banu Alkan, uzun yıllardır setlerden uzak kalsa da Instagram hesabından yaptığı sansasyonel paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen, 'Hiç unutamadım' dediğiniz bir öpüşme sahnesi oldu mu?' sorusuna verdiği, “Oldu tabii. Cüneyt Arkın'la. Çok yakışıklı bir adam. 30'lu yaşlarına yetişemedim ama yine de yakaladık. Bir bakış bile olmadı aramızda. Cüneyt Arkın inanılmaz, çok asil, çok cool, muhteşem bir insan.” yanıtı ile hafızalara kazınan Afrodit Banu Alkan Instagram paylaşımı ile adından söz ettirdi.

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63 yaşındaki Banu Alkan'ın, 'Cüneyt Arkın - Banu Alkan muhteşem filmimden sahneler' notuyla paylaştığı videoya kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Önceki gün sosyal medya hesabından Cüneyt Arkın ile birlikte rol aldığı 1985 yapımı Katiller de Ağlar filminden bir paylaşımda bulunan Banu Alkan'a yorum yağdı.

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'KYLIE JENNER HALT ETMİŞ'

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Banu Alkan’a takipçileri iltifat dolu yorumlar yağdırdı. Banu Alkan'a takipçilerinden 'Bir Banu Alkan daha gelmeyecek', 'Kylie Jenner halt etmiş' , 'Kim der 63 yaşında' ve 'Camiada teksiniz' gibi yüzlerce yorumlar geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Banu Alkan Cüneyt Arkın
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