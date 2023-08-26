Yeşilçam'ın aranan kötülerindendi! Suzan Avcı yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı! "Ahlar tutmuş"

Yeşilçam'ın kötü kadınları denince akla gelen isimlerden biri olan Suzan Avcı, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Bir dönemin aranan isimlerinden olan usta oyuncu, son haliyle görenleri hayrete düşürdü.

Türk sinemasının ‘‘kötü ve vamp’’ kadın deyince ilk akla gelen isimlerinden olan Suzan Avcı, yıllar sonra ortaya çıktı.

Sayısız filmde rol almış olan usta oyuncu, sinemayı bırakmış ve sade bir hayat yaşamayı tercih etmişti.

Kötü kadın rolleriyle hafızalarda silinmez bir yer edinen usta oyuncunun son hali herkesi şaşırttı.

Şu sıralar 85 yaşında olan Avcı'yı görenlerin bir kısmı 'Hala çok güzel', 'Kadın her yaşta tarz', gibi yorumlar yaparken bir kısım da ' Ahlar tutmuş', 'O kadar ah aldı tabi' tarzında yorumlarda bulundular.

AYDAN ŞENER'İN TEYZESİ

1956 yılında başladığı sinema kariyerinde özellikle Yeşilçam filmlerinde kötü karakteri canlandırdı. Filmlerinde iyi kadınlar kadar önemli rollere sahip olan Avcı Vamp kadın imajıyla bütünleşti.

1962 yılında Şehvet Uçurumları filmiyle büyük etki yarattı. 1966 yılında Turist Ömer filminde oynadı ve bu filmin senaristi Erdoğan Tünaş ile 1970'de evlendi. Binnaz Avcı'nın annesi, Aydan Şener'in teyzesidir.

Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fikret Hakan'dan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları doldurmuşlardı.

Bu plak yapan sinemacılar kervanına Suzan Avcı da da katıldı ve bir 45'lik plak da o doldurdu.





