MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşilçam'ın aranan kötülerindendi! Suzan Avcı yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı! "Ahlar tutmuş"

Yeşilçam'ın aranan kötülerindendi! Suzan Avcı yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı! "Ahlar tutmuş"

26.08.2023 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam yıldızları dönem dönem gündeme gelmeye devam ediyor. Mürüvvet Sim, Aliye Rona, Hikmet Gül ve Leyla Sayar gibi isimlerin yanı sıra Suzan Avcı da kötü kadınlar listesinde yer alıyor. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen usta oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Son halini görenler tanıyamadı.

Yeşilçam'ın kötü kadınları denince akla gelen isimlerden biri olan Suzan Avcı, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Bir dönemin aranan isimlerinden olan usta oyuncu, son haliyle görenleri hayrete düşürdü.

ezgif.com-webp-to-jpg (8)

Türk sinemasının ‘‘kötü ve vamp’’ kadın deyince ilk akla gelen isimlerinden olan Suzan Avcı, yıllar sonra ortaya çıktı.

ezgif.com-webp-to-jpg (9)

Sayısız filmde rol almış olan usta oyuncu, sinemayı bırakmış ve sade bir hayat yaşamayı tercih etmişti.

Kötü kadın rolleriyle hafızalarda silinmez bir yer edinen usta oyuncunun son hali herkesi şaşırttı.

ezgif.com-webp-to-jpg (10)

Şu sıralar 85 yaşında olan Avcı'yı görenlerin bir kısmı 'Hala çok güzel', 'Kadın her yaşta tarz', gibi yorumlar yaparken bir kısım da ' Ahlar tutmuş', 'O kadar ah aldı tabi' tarzında yorumlarda bulundular.

ezgif.com-webp-to-jpg (11)

AYDAN ŞENER'İN TEYZESİ

1956 yılında başladığı sinema kariyerinde özellikle Yeşilçam filmlerinde kötü karakteri canlandırdı. Filmlerinde iyi kadınlar kadar önemli rollere sahip olan Avcı Vamp kadın imajıyla bütünleşti.

images

1962 yılında Şehvet Uçurumları filmiyle büyük etki yarattı. 1966 yılında Turist Ömer filminde oynadı ve bu filmin senaristi Erdoğan Tünaş ile 1970'de evlendi. Binnaz Avcı'nın annesi, Aydan Şener'in teyzesidir.

ezgif.com-webp-to-jpg (12)

Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönemler olan 1960'lı ve 1970'li yıllarda Fikret Hakan'dan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar onlarca sinema oyuncusu müzik plakları doldurmuşlardı.

ezgif.com-webp-to-jpg (13)

Bu plak yapan sinemacılar kervanına Suzan Avcı da da katıldı ve bir 45'lik plak da o doldurdu.

ezgif.com-webp-to-jpg (14)

ezgif.com-webp-to-jpg (15)

images (1)

suzan-avci3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebek bezi reklamından aldıkları ücret dudak uçuklattıBebek bezi reklamından aldıkları ücret dudak uçuklattı
Davet tarzı olay oldu! Göğsü açıkta kalınca 'Parça eksik kalmış' dendiDavet tarzı olay oldu! Göğsü açıkta kalınca 'Parça eksik kalmış' dendi
'Ailesi karşı' denmişti! Annesi ve eşiyle poz... 'Ailesi karşı' denmişti! Annesi ve eşiyle poz...
Anahtar Kelimeler:
Suzan Avcı yeşilçam Leyla Sayar ele kadınları sinema oyuncusu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.