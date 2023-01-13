Yeşilçam'ın 'Ateşli Dilber'i Zerrin Egeliler değişimiyle şoke etti! 'Seksten iğrendim' demişti

Maddi sıkıntılar nedeniyle çıkmaza giren Türk Sineması, çareyi seks filmleri çekmekte bulmuştu. Yeşilçam'ın erotik yapımlarıyla akıllarda kalan başarılı oyuncu Zerrin Egeliler son haliyle şaşırttı.
Duru güzelliği ve rol kabiliyetiyle Yeşilçam'a damga vuran Zerrin Egeliler; Çıldırtan Kadın, Yosma, Şıllık, Ağa Düşen Kadın, Ahlaksız, Ay Aman Of gibi yapımlarda rol aldı.
Oyunculuğu bırakıp gazino işletmecisi Erhan Balcı ile evlenen Zerrin Egeliler, yıllar sonra verdiği bir röportajda vücudunu sevmediğini itiraf etmişti.
''Her adamla öpüşülür mü? Seksten iğrendim, çıplaklıktan nefret ettim'' diyen yıldız, uzun yıllar gözlerden uzak yaşadı.
Şimdilerde 73 yaşında olan Zerrin Egeli'nin son halini görenler tanıyamadı.