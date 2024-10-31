Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer kaza geçirdi! Ayağının kesilme riski var

1970'li yıllarda 'Bayan Bacak' lakabıyla ünlenen Serpil Örümcer bir süredir geçim sıkıntısı yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını ve şarkılarını satışa çıkaran ünlü isim şimdi de kaza geçirdiğini duyurdu.

Serpil Örümcer bacağı sargılı bir şekilde bir fotoğrafını paylaşarak sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım ve ilgili sağlık kurumları. Ben yılların sanatçısı Serpil Örümcer. Geçirdiğim talihsiz bir kaza sonucu bacağımda oluşan kırıklar nedeniyle şu an yatağa bağlı durumdayım. Gittiğim sağlık kurumları da ileri tarihe ameliyat günü veriyorlar. Geçici alçıda şu an zor süreçteyim.

"AYAĞIMIN KESİLME RİSKİ VARMIŞ"

Özel hastanelerde ameliyat olmam mümkün değil. Siz değerli camiamın ve devletimin yardımlarını bekliyorum. Çünkü ayağımın kesilme riski varmış. Tekrar teşekkürlerimle, acil yardım bekliyorum"