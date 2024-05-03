Yeşilçam'ın cesur kadınlarındandı... Serpil Çakmaklı son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! "Hiç yaşlanmıyor"

1980'li yıllarda ekrana gelen cesur sahneler ile adından söz ettiren usta oyuncu Serpil Çakmaklı son haliyle gündeme geldi.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Çakmaklı son pozlarıyla adından söz ettirdi. Adeta yıllara meydan okuyan oyununun son halini görenler şaşırıyor.

Uzun zamandır gözlerden uzakta bir hayat yaşamayı tercih eden oyuncu Serpil Çakmaklı adeta yıllara meydan okuyor.

"KADIN HER HALİYLE GÜZEL"

Oyuncunun son haline sosyal medyada hayranları tarafından beğeni ve yorum yağıyor.

Hayranları oyuncuya "Hiç yaşlanmıyor", "Yıllara adeta meydan okuyor", "Kadın her haliyle güzel", "Gün geçtikçe daha da güzelleşiyor" gibi yorumlar yapıldı.









