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  4. Yeşilçam’ın efsane ismi Salih Güney 11 yıl aradan sonra setlere döndü

Yeşilçam’ın efsane ismi Salih Güney 11 yıl aradan sonra setlere döndü

31.08.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın efsane aktörü Salih Güney, uzun bir aradan sonra setlere geri döndü. Yalancı Sevgilim adlı filmde rol alan Salih Güney’e Gökhan Keser, Arbil Tamur ve Belma Memati gibi isimler eşlik ediyor.

Yeşilçam’ın efsane ismi Salih Güney 11 yıl aradan sonra setlere döndü

Haram, Ölesiye Sevmek ve Kızgın Güneş gibi onlarca filmde başrolü üstlenen Yeşilçam’ın efsane aktörü Salih Güney, setlere döndü.

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Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'in haberine göre dizide Sami Bey karakterini canlandıracak olan Salih Güney, yıllar sonra setlere döndüğü için çok heyecanlı. Usta oyuncu dizide oldukça muzip, mahallenin sevilen abisi Sami Bey'i oynayacak. Güney, birbirlerini seven iki genç sevgiliyi ayrıldıktan sonra yeniden barıştırmaya çalışacak. Komedi türündeki film yeni yayın döneminde Fox ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Salih Güney
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