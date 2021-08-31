Yeşilçam’ın efsane ismi Salih Güney 11 yıl aradan sonra setlere döndü

Haram, Ölesiye Sevmek ve Kızgın Güneş gibi onlarca filmde başrolü üstlenen Yeşilçam’ın efsane aktörü Salih Güney, setlere döndü.

Magazinsortie'den Olcay Ünal Sert'in haberine göre dizide Sami Bey karakterini canlandıracak olan Salih Güney, yıllar sonra setlere döndüğü için çok heyecanlı. Usta oyuncu dizide oldukça muzip, mahallenin sevilen abisi Sami Bey'i oynayacak. Güney, birbirlerini seven iki genç sevgiliyi ayrıldıktan sonra yeniden barıştırmaya çalışacak. Komedi türündeki film yeni yayın döneminde Fox ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

