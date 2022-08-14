Yeşilçam'ın en güzelleri... Türkan Şoray ve Filiz Akın buluştu

Türkan Şoray ve Filiz Akın bir süredir Bodrum'da tatil yapıyor. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından olan Türkan Şoray ile Filiz Akın, yıllar sonra buluştu.

Akın, yakın arkadaşıyla çekilen videosunu Instagram hesabından yayınladı. Usta oyuncu, gönderisine "Yediden yetmişe herkesin çok sevdiği, güzeller güzeli, tüm gönüllerin sultanı ve benim sultan arkadaşım Türkan Şoray'la perşembe akşamı buluşmamızın mutluluğuyla..." ifadelerini not düştü.

"CANIM ARKADAŞIM SENİ SEVGİYLE ÖPÜYORUM"

Şoray da Akın'ın paylaşımına, "Bu güzel sözlerin beni sevdiğin için biliyorum. Ben de senin için aynı bu güzel şeyleri düşünüyorum. Canım arkadaşım seni sevgiyle öpüyorum." sözleriyle karşılık verdi.

Filiz Akın'ın Türkan Şoray ile hayranları tarafından yoğun ilgi gören videosuna; Perihan Savaş, Arzum Onan, Asuman Dabak ve Behzat Uygur gibi birçok ünlü isimler yorum yaptı.

İkiliye "Şahanesiniz" yorumları yağdı.



