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Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaştı! Yorumu tepki çekti

14.03.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yapıp "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" deyince takipçilerinden kendisine yorum yağdı.

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaştı! Yorumu tepki çekti

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası pek çok ünlü isim evinden ve evinin bahçesinden paylaşım yaptı. Bunlardan biri de "Yeşilçam'ın en güzelleri" arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu'ydu.

Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yaptı. Ancak usta oyuncunun yorumu bazı takipçilerini rahatsız etti.

Gülşen Bubikoğlu Kanlıca'daki yalısından paylaşım yapıp "Buzun içine hapsolduk. Bu nasıl bir kar yağışıdır" deyince takipçileri kendilerini tutamadı.

Ekran Alıntısı

Usta oyuncuya "Siz de şikayet ediyorsanız pes doğrusu bu manzaralı evinizden", "Boğaza karşı yalı buz olur tabi", "Yani siz de donduysanız Gülşen hanım garip gureba ne yapsın" gibi eleştiriler geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülşen Bubikoğlu
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