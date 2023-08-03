Yeşilçam'ın kötü adamı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da çok ünlü çıktı! Kuruluş Osman'ın yıldızıymış

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Hayati Hamzaoğlu; Çöl Kartalı, Aynalı Tahir, Tatar Ramazan, Tatar Ramazan Sürgünde, Yayla Güzeli Gül Ayşe, Çakırcalı Mehmet Efe, İntikam Kartalları ve Sokaklar Yanıyor gibi daha nice önemli filmde hayat verdiği karakterlerle hafızalarımıza kazındı.

Sert bakışları ve pala bıyıkları ile dikkat çeken Hayati Hamzaoğlu Yeşilçam'ın en iyi kötü adamlarından biriydi. Hamzaoğlu; ilkokuldan sonra, kunduracılık, dökümcülük, kuyumculuk gibi değişik işlerde çalıştı ve sanat hayatına 1953 yılında yardımcı oyuncu olarak başladı.

1961 yılında ilk başrolünü oynayan sanatçı, "kötü adam" rolleriyle tanındı ve 200'den fazla filmde rol aldı.

Hamzaoğlu, yakalandığı akciğer kanserinden kurtulamayarak 15 Nisan 2000 tarihinde hayata gözlerini kapadı.

Hayati Hamzaoğlu, 1999 yılında düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü almıştı.

Yeşilçam'ın kötü adamı Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu da meğer kendisi gibi ünlü bir oyuncuymuş.

Babasının izinden giderek sanata yönelen Deniz Hamzaoğlu, Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldı. Yüksek lisansını ise rejisörlük üzerine yaptı.

Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu'nda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.

Antalya Şehir Tiyatrosu'ndan ayrıldıktan sonra İstanbul'a yerleşti, birçok tiyatroda oyuncu, rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Ulusal ve uluslararası festivallere yönetmen ve oyuncu olarak katıldı.

Deniz Hamzaoğlu; Karadayı, Tatlı Küçük Yalancılar, Cingöz Recai, Halka, Bayi Toplantısı, Aramızda Kalsın, Kırmızı Oda, Fatma ve Kuruluş Osman gibi güçlü yapımlarda rol aldı.

Şimdilerde 43 yaşında olan Deniz Hamzaoğlu, oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

