Yeşilçam'ın kötü adamıydı! Eray Özbal son haliyle ortaya çıktı! Değişimine yorum yağdı...

Yeşilçam sinemasında canlandırdığı kötü karakterlerle tanınan Eray Özbay, Sev Yeter, İsyankar, Katma Değer Şaban, Yaralı ve Kayıp Kızlar gibi birçok yapımla adını duyurmuştu. Hafızalara kazınan Yeşilçam oyuncusu değişimiyle gündem oldu.

1957 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen ve kötü rollerin aranan ismi olan oyuncu, bir kullanıcının yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

SON HALİNE YORUM YAĞDI!

Eray Özbay'ın son haline ise yorum yağdı. "Sen de kadınları az tuzağa düşürmedin" , "Hala çok genç" , "Çok değişmiş", "Severek izlerdik" yorumları yapıldı.

İşte Yeşilçam oyuncusu Eray Özbay'ın son hali: