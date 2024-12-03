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Yeşilçam’ın kötü kadını olarak hafızalara kazınan Lale Belkıs ödül töreninde ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.12.2024 13:36
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Yeşilçam'ın kötü kadını olarak hafızalara kazınan Lale Belkıs gözlerden uzak bir hayat yaşasa da zaman zaman davetlerde boy gösteriyor. Yıllara meydan okuyan usta oyuncu katıldığı ödül gecesinde tarzıyla ve görünümüyle beğeni topladı.

Yeşilçam’ın kötü kadını olarak hafızalara kazınan Lale Belkıs ödül töreninde ortaya çıktı! Yıllara meydan okuyor

MYNET DETAY- Yeşilçam’ın unutulmaz kötü kadını Lale Belkıs, katıldığı ödül töreninde yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lale Belkıs, düzgün fiziği ve etkileyici güzelliğiyle davetin en dikkat çeken ismi oldu.

Törene katılan Lale Belkıs gecede ödül aldı ve "Bu ödülü tüm kadınlar için alıyorum. Kadına şiddete hayır" dedi. Usta oyuncu Belkıs'ın son hali de sosyal medyada paylaşıldı.

Lale Belkıs'ı görenler "Ne kadar güzelsiniz" ve "Güzelliğiniz hiç geçmemiş" gibi yorumlar geldi.

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Lale Belkıs geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "Ruhen de bedenen de çok iyiyim, şükür. Sağlık olduktan sonra gerisi halloluyor. Kendimi dinliyorum. Zaten yaşı da taktığım yok" demişti.

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MALLARINI NEREYE BAĞIŞLAYACAK?

Lale Belkıs mallarını nereye bağışlayacağına dair de "Moda’daki evimi sanat müzesi yapıyorum, evimi yoksul çocuklara bırakıyorum. Kimsem yok, yalnızım. Kalabalık bir ailem vardı ama maalesef yaptıklarıyla hepsinin notunu verdim. Fakir değilim ama zengin de değilim" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Lale Belkıs
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