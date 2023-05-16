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Yeşilçam’ın masum güzeli Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Bakın şimdi ne yapıyor

16.05.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden olan Meraklı Köfteci’de Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Gölgen Bengü güzelliği ile hafızalara kazınmıştı. Filmde Fatma karakterine hayat veren Bengü’nün son halini görenler çok şaşırdı. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşan süren ünlü ismin yeni mesleğini duyanlar kulaklarına inanamadı.

Yeşilçam’ın masum güzeli Gölgen Bengü’nün son hali ağızları açık bıraktı! Bakın şimdi ne yapıyor

Türk sinemasının sevilen filmlerinden olan Meraklı Köfteci’de Fatma karakterine hayat veren Gölgen Bengü son haliyle ağızları açık bıraktı. Filmde Kemal Sunal, Hulusi Kentmen, Şevket Altuğ gibi ünlü isimlerle beraber rol alan Bengü bir süre sonra gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.

gölgen-bengü-son-hali-ağızları-açık-bıraktı

Meraklı Köfteci'den sonra, 1977 yılında Aslan Bacanak filminde Zeynep karakterini canlandıran Gölgen Bengü, oyunculuğu bıraktıktan sonra profesör oldu.

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Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bengü, North Carolina A&T State University'de yüksek lisans, Clemson University'de doktora yaptı.

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Şimdilerde 68 yaşında olan ünlü isim New Jersey Teknoloji Enstitüsünde makine ve endüstri mühendisliği bölümünde profesör unvanıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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70'lerde ortalığı kasıp kavuran "Cici Kızlar" grubunda yer alan Bilgen Bengü, Gölgen Bengü'nün de ablasıdır.

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