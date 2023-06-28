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Yeşilçam'ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu'nun son hali ağızları açık bıraktı! Adeta yıllara meydan okuyor

28.06.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Suna Yıldızoğlu son haliyle herkesi şaşırttı. Sokaktaki Adam, Petrol Kralları, Yıkılmayan Adam, Gol Kralı ve Tarzan Rıfkı filmleri ile hafızalara kazınan ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Yıldızoğlu'nun son paylaşımına adeta yorum yağdı.

Yeşilçam'ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu'nun son hali ağızları açık bıraktı! Adeta yıllara meydan okuyor

Suna Yıldızoğlu, 1980 yılında yönetmen Kartal Tibet tarafından çekilen "Gol Kralı" filminde "Sevim" karakterine, 1986 yapımı yönetmenliğini Natuk Baytan'in üstlendiği ''Tarzan Rıfkı'' filminde ise ''Melahat'' karakterine hayat verdi. Rol aldığı yapımlarla hafızalarımıza kazınan ünlü isim Yeşilçam'ın sarışısın güzeli olarak tanındı.

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Şimdilerde 68 yaşında olan Suna Yıldızoğlu'nun son halini görenler çok şaşırıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin paylaşımları binlerce beğeni ve yorum alıyor.

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Suna Yıldızoğlu'na sosyal medyada; ''Yine çok güzelsiniz'', ''Yıllar sizden birşey götürmemiş'', ''Yahu hala çok güzelsin'', ''Yıllara meydan okuyorsun'', ''Güzel her yaşta güzeldir'' gibi yorumlar yapılıyor.

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İngiltere'de dünyaya gelen Yıldızoğlu, 26 Şubat 1955 tarihinde doğdu. Asıl adı Sonja Eady olan güzel oyuncu Suna Yıldızoğlu, Türk sinemasının duayen isimlerinden biri.

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Birleşik Krallık vatandaşıyken 1974'te Türkiye'ye yerleşen oyuncu, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra Türk vatandaşlığı alarak, ismini Suna Yıldızoğlu olarak değiştirdi.

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Türk sinemasında çok sayıda filmde rol alan Yıldızoğlu, aynı zamanda modellik ve şarkıcılık yaptı.

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İlk evliliğini 1975 yılında bir Türk ile yapan güzel oyuncu, kısa bir süre sonra ayrıldı. ikinci evliliğini ise 10 Ekim 1976 tarihinde yaptı, ardından onunla da boşandı.

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Üçüncü evliliğini Dudley Allen adında bir İngilizle yapan Yıldızoğlu, 2007 yılında boşandı. Bu evlilikten ünlü oyuncu Yasemin Allen adında bir kızı ve oğlu dünyaya geldi.

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Suna Yıldızoğlu Ömrümün Tek Gecesi, Tarzan Rıfkı, Petrol Kralları gibi başarılı projelerde de yer aldı.

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Ödüllü oyuncu Yıldızoğlu, 1981'de Altın Orfe Yarışmasında Jüri Özel Ödülü, 1996'da 18. SİYAD Türk Sineması Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu Sokaktaki Adam ödülüne layık görüldü.

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