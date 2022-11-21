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  4. Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu 4. kez evlendi! Çocukluk aşkı güzelliğiyle büyüledi

Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu 4. kez evlendi! Çocukluk aşkı güzelliğiyle büyüledi

21.11.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde çocuk oyuncu olarak 'Sezercik' lakabıyla rol alan Sezer İnanoğlu 4. kez nikah masasına oturdu. Çocukluk aşkıyla evlenen Sezer İnanoğlu'nun eşi güzelliğiyle büyüledi.

Yeşilçam'ın Sezercik'i Sezer İnanoğlu 4. kez evlendi! Çocukluk aşkı güzelliğiyle büyüledi

Bir dönemin çocuk yıldızı olan Sezer İnanoğlu ilerleyen yaşlarında oyunculuğu bıraktı. Şimdilerde babasından kalan yapım şirketinin başında olan İnanoğlu, çocukluk aşkıyla hayatını birleştirdi.

YEŞİLÇAM'IN SEZERCİK'İ DÖRDÜNCÜ KEZ EVLENDİ

Yeşilçam'ın efsane yapımlarında 'Sezercik' lakabıyla rol alan Sezer İnanoğlu uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Şimdilerde 55 yaşına giren İnanoğlu çocukluk aşkı Seyhan Eyiçalış ile dünyaevine girdi.

Dördüncü evliliğini gerçekleştiren Sezer İnanoğlu'nun eşi Seyhan Eyiçalış mimarlık yapıyor.

sezer inanoğu evlendi

İnanoğlu'nun eşi Seyhan Eyiçalış evlilikleri için;

"2001 yılında kısa süren bir beraberliğimiz oldu. Sezer bana hep seninle evleneceğiz derdi. Ayrı kaldığımız zamanlarda hep birbirimizin hatırını sorduk. Çok saygılı bir şekilde arkadaşlığı devam ettirdik. Sonra yemeğe çıktık. Beni ikna etti evliliğe. Çok değerli annesi Aysel Hanım'la birlikte Türk örf adetlerine göre beni ailemden istediler. Amcası Türker Bey rahatsız olduğu için gelemedi. Büyüğümüz olarak yanımızda görmeyi çok istedik. Sezer'i çok seviyorum. Bu nedenle de benden tek bir şey istedi. Köşkte Aysel anneyle birlikte yaşamamızı istedi. Kabul ettim. Çok şükür mutluyuz." sözlerine yer verdi.

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