Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İffet'in Cemil'i Faruk Peker son haliyle şaşkına çevirdi!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan İffet filminde, Müjde Ar ile başrolleri paylaşan Faruk Peker, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi. İşte Türk sinemasında, sayısız projede yer alan Faruk Peker'in son hali:

Faruk Peker, geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda, İffet filmindeki taksi sahnesi hakkında konuşmuştu.

''TECAVÜZ DEĞİL, SEKSÜEL FANTEZİ''

Filmde, İffet'e tecavüz ettiği sahneyle akıllara kazınan oyuncu, ''Cemil, orada İffet’e tecavüz etmiyor. Bu olsa olsa bir seksüel fantezidir. Çünkü İffet hemen sonra 'Ben temiz çarşaflar, yastıklar arasında hayal etmiştim' diyor. Yani o da Cemil’le seksüel aktiviteye girmeye hazır'' diyerek dikkatleri üzerine toplamıştı.

''50 YIL KONUŞULMALI''

Sahnenin ortaya çıkış sürecine de değinen oyuncu, ''Kartal Tibet çekim günü bana 'Öyle bir sahne olmalı ki 50 yıl sonra bile konuşulmalı' demişti. Bu fikirlerle yola çıkanların icratlarını 29 sene sonra 'tecavüz sahnesi' olarak sığ bir değerlendirmeye tabi tutmak sinema sevenlere yakışmaz. O yüzden 'tecavüz sahnesi' denmesine karşıyım.” ifadelerini kullanmıştı.

FARUK PEKER KİMDİR?

Faruk Peker, 1 Ocak 1956 tarihinde İstanbul'da doğdu.1977 yılında Kükreyen Aslan filmiyle oyunculuğa adım attı. Müjde Ar, Ahu Tuğba ve Banu Alkan gibi isimlerle başrolleri paylaştı. Birçok dizi ve filmde boy gösterdi.

FARUK PEKER'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kıskaç - 1997

Kuşku - 1994

Bir Aşk Uğruna - 1994

Zor Günler - 1994

Sessizlik - 1994

Oyunun Sonu - 1994

Şahmaran - 1993

Girdap - 1993

Sonsuz Kaçış - 1990

Asi - 1987

Zirve - 1987

Gecelerin Kadını - 1983

İlişki - 1983

Bataklıkta Bir Gül - 1983

Zifaf - 1983

Düşkünüm Sana - 1982

İffet - 1982

Bir Aşk Masalı - 1978

Kükreyen Aslan - 1977



