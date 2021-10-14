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  4. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İffet'in Cemil'i Faruk Peker son haliyle şaşkına çevirdi!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İffet'in Cemil'i Faruk Peker son haliyle şaşkına çevirdi!

14.10.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1982 yapımı İffet filminde tecavüzcü Cemil'i canlandıran usta oyuncu Faruk Peker'in değişimi, görenleri şaşkına çevirdi.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İffet'in Cemil'i Faruk Peker son haliyle şaşkına çevirdi!

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan İffet filminde, Müjde Ar ile başrolleri paylaşan Faruk Peker, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi. İşte Türk sinemasında, sayısız projede yer alan Faruk Peker'in son hali:

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İffet'in Cemil'i Faruk Peker son haliyle şaşkına çevirdi!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İffet'in Cemil'i Faruk Peker son haliyle şaşkına çevirdi!

Faruk Peker, geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda, İffet filmindeki taksi sahnesi hakkında konuşmuştu.

''TECAVÜZ DEĞİL, SEKSÜEL FANTEZİ''

Filmde, İffet'e tecavüz ettiği sahneyle akıllara kazınan oyuncu, ''Cemil, orada İffet’e tecavüz etmiyor. Bu olsa olsa bir seksüel fantezidir. Çünkü İffet hemen sonra 'Ben temiz çarşaflar, yastıklar arasında hayal etmiştim' diyor. Yani o da Cemil’le seksüel aktiviteye girmeye hazır'' diyerek dikkatleri üzerine toplamıştı.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İffet'in Cemil'i Faruk Peker son haliyle şaşkına çevirdi!

''50 YIL KONUŞULMALI''

Sahnenin ortaya çıkış sürecine de değinen oyuncu, ''Kartal Tibet çekim günü bana 'Öyle bir sahne olmalı ki 50 yıl sonra bile konuşulmalı' demişti. Bu fikirlerle yola çıkanların icratlarını 29 sene sonra 'tecavüz sahnesi' olarak sığ bir değerlendirmeye tabi tutmak sinema sevenlere yakışmaz. O yüzden 'tecavüz sahnesi' denmesine karşıyım.” ifadelerini kullanmıştı.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İffet'in Cemil'i Faruk Peker son haliyle şaşkına çevirdi!

FARUK PEKER KİMDİR?

Faruk Peker, 1 Ocak 1956 tarihinde İstanbul'da doğdu.1977 yılında Kükreyen Aslan filmiyle oyunculuğa adım attı. Müjde Ar, Ahu Tuğba ve Banu Alkan gibi isimlerle başrolleri paylaştı. Birçok dizi ve filmde boy gösterdi.

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İffet'in Cemil'i Faruk Peker son haliyle şaşkına çevirdi!

FARUK PEKER'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kıskaç - 1997
Kuşku - 1994
Bir Aşk Uğruna - 1994
Zor Günler - 1994
Sessizlik - 1994
Oyunun Sonu - 1994
Şahmaran - 1993
Girdap - 1993
Sonsuz Kaçış - 1990
Asi - 1987
Zirve - 1987
Gecelerin Kadını - 1983
İlişki - 1983
Bataklıkta Bir Gül - 1983
Zifaf - 1983
Düşkünüm Sana - 1982
İffet - 1982
Bir Aşk Masalı - 1978
Kükreyen Aslan - 1977


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Anahtar Kelimeler:
Müjde Ar
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