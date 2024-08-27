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  4. Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Sevil Üstekin'den acı haber! Hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Sevil Üstekin'den acı haber! Hayatını kaybetti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.08.2024 15:52
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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Sevil Üstekin'den acı haber geldi. Ünlü oyuncu Sevil Üstekin 79 yaşında hayata gözlerini kapadı. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.

MYNET-'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın unutulmaz yapımlarında rol alan ve 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü oyuncu Sevil Üstekin'den üzen haber geldi.

Ünlü oyuncu Üstekin 79 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Yapılan açıklamada; "Oyuncu Sevil Üstekin’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?

Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesinde okudu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda (LCC Language and Culture Center) 3 yıl eğitim gördü.

Kemal Sunal ile Kapıcılar Kralı filminde oynadı. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip ve Şalvar Davası filmlerinde de oynadı.

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1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, Koçum Benim, Erkeksen Seyret ve Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde "Ülfet Nine" rolünü canlandı.

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