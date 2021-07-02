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Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti! Kartal Tibet kimdir?

02.07.2021 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Türk sinemasına oyunculuk kariyeriyle adım atan Kartal Tibet, unutulmaz Tarkan filmlerinde başrol oynamıştı. Kartal Tibet, yönetmenlik kariyerine ise Tosun Paşa filmiyle başlamıştı.

Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti! Kartal Tibet kimdir?

Oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim." notuyla Kartal Tibet'in vefatını duyurdu.

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Oyuncu Orhan Aydın da Kartal Tibet'in vefatının ardından "Işık Söndü..Sahnelerden setlere alkışlarla dolu bir ömür.
Toprağınız çiçekler koksun. #KartalTibet" paylaşımını yaptı.

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KARTAL TİBET KİMDİR?

Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Oynadığı ve yönettiği filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına giren usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
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Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

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"Karaoğlan" filmiyle sinemaya adım atan Kartal Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi pek çok edebiyat uyarlamasında, salon komedilerinde ve tarihi filmlerdeki rol aldığı karakterlerle beğeniyle izlendi.

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İlk kez 1977'de "Tosun Paşa" filmiyle yönetmenliğe adım atan Tibet, 20'den fazlasında Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 film yönetti.
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Yeşilçam'a 200'e yakın filmle katkıda bulunan ve birçok ödüle değer görülen Tibet, el attığı tüm yapımlarda başarıya ulaştı. Tibet, son olarak 2006'da "Dünya'yı Kurtaran Adamın Oğlu" ve "Amerikalılar Karadeniz'de 2" adlı filmlerin yönetmenliğini üstlenmişti.

1993 – 1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba (dizi)’sinin ilk 13 bölümünü, 2007 yılında Kanal D’de yayınlanan Zoraki Koca adlı televizyon dizisini yönetti. 2008 yılında Show TV’de yayınlanan Hayat Güzeldir dizisinin yönetmenliğini üstlendi.

Kartal Tibet, evli ve iki çocuk babasıydı.

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Anahtar Kelimeler:
Kartal Tibet
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Allah rahmet eylesin
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH

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