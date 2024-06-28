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Yeşilçam'ın usta oyuncusu İzzet Günay hastaneye kaldırıldı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
28.06.2024 14:09
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Bodrum, Gümüşlük'te yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu İzzet Günay'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İzzet Günay hastaneye kaldırıldı

Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ndeki bir sitede tatilini geçiren Yeşilçam'ın usta ismi İzzet Günay'ın sabah saatlerinde arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken düşme sonucu yaralandığı ve ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

"AYAĞINDA ZEDELENME OLMUŞ"

Sözcü'de yer alan habere göre; sitenin yöneticisi İsmail Demirel yaptığı açıklamada "İzzet Bey sabah erken saatlerde arkadaşları ile yürüyüş yaparken taşa takılıp düşmüş, ayak bileğinde zedelenme olmuş ama bilinci açık ve yerinde, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış" diye konuştu.

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Express


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Anahtar Kelimeler:
İzzet Günay hastane
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