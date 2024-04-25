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Aldığı o haberle deliye döndü! Sinirli çıktığı yolda kaza yaptı! Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın kaburgaları kırıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.04.2024 12:56
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Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Ahu Tuğba'nın Los Angeles'ta trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Ünlü isim acil olarak Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Aldığı o haberle deliye döndü! Sinirli çıktığı yolda kaza yaptı! Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba'nın kaburgaları kırıldı

Banker Bilo, Dokunmayın Şabanıma, Kayıp Kızlar, Beyaz Ölüm, Elveda Dostum, Taçsız Kraliçe, Bir Aşk Bin Günah, Akrep, Yosma, Zifaf, Yapışık Kardeşler gibi filmlerle 80'li yıllara damgasını vuran Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahu Tuğba'nın Amerika'nın Los Angeles şehrinde trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

AMELİYATI 8 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

Los Angeles'ta Katolik Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba'nın kaburgalarının kırıldığı ameliyatının 8 saatten fazla sürdüğü ortaya çıktı.

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Ahu Tuğba'nın kişisel Instagram hesabından Magazinsortie.com'a açıklama yapan ve isminin Füsun olduğunu söyleyen bir kişi, gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada, "Arkadaşısınız belli, 8 saatin üzerinde ameliyatı geçti. Ahumun morali bozulmasın. Bizim çok değerlimiz, dua gönderin, duanızı eksik etmeyin" dedi.

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Beklemede olduklarını söyleyen Füsun Hanım, "Kaburgaları kırık dediler. Kanı da zor bulunuyormuş, 0 rh -" açıklamasını da yaptı.

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GELEN TELEFONLA DELİYE DÖNDÜ

İddiaya göre; Ahu Tuğba'nın Türkiye'den gelen bir telefon görüşmesi sonucu öfkeyle direksiyona oturdu. Telefonda aldığı haber şuydu: ''Eviniz yıkılıyor, yerine yol yapılacak''

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