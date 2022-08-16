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Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal İzmir'de hayatını kaybetti

16.08.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal İzmir'de hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

87 yaşındaki sinema ve tiyatro sanatçısı Pekkutsal, hayatını kaybetti.

Pekkutsal'ın vefat haberi üzerine çok sayıda sanatsever sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bombacı Mülayim, Yedi Bela Hüsnü filmleriyle yüzümüzü güldüren, Buca'mızın önemli bir değeri olan hemşehrimiz, sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Pekkutsal, yarın Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Rıza Pekkutsal sinema yeşilçam

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