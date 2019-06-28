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Yeşile doymak istiyorsanız burası tam size göre!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 28.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylasında yerleşim yerlerine çöken sis güzel görüntüler oluşturdu.

Yeşile doymak istiyorsanız burası tam size göre!

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Palovit Şelalesine giden yol üzerinde devrilen bir ağaç köprüye dönüştürüldü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Palovit Şelalesi, doğal güzellikleriyle yılın her döneminde ziyaretçilerini bekliyor.

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçgar dağının eteklerinde bulunan Fırtına Vadisi yaz mevsiminin gelmesi ile güzel görüntüler oluşturdu.

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Kaçgar Dağı'nın zirvesine çöken sisin dağılması güzel görüntüler oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Seyahat rize

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