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Yazar kasa nasıl yazılır, yazar kasa yazımı nasıl olmalıdır? Yazar kasa ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

13.08.2023 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe içinde yer alan kelimelerle oldukça zengin ve bünyesinde birçok kelime türü bulunan zengin diller arasında yer alır. Türkçedeki kelime türleri arasında, iki sözcüğün birleşerek yeni bir anlam ifade ettiği kelimeler de bulunur. Yazım kurallarına uygun yazmaya çalışan kişilerin araştırdığı konulardan biri de bu kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiğidir. Bu tür kelimelerin nasıl yazılması gerektiğine TDK karar verir. Peki, yazar kasa yazımı nasıl olmalıdır?

Kelimelerin nasıl yazılması gerektiği başta öğrenim hayatında olmak üzere hayatın pek çok noktasında dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Günümüzde öğrenciler ve profesyonel anlamda yazı yazan kişiler dil bilgisi kuralları konusunda internet kaynaklarını araştırıyor. Bu konuda yararlanılabilecek ipek çok kaynak mevcuttur. Bu kaynaklar internet ortamında çeşitli sitelerde yer alır. Kelimelerin doğru yazım biçimlerine Türk Dil Kurumu karar verir ve sözlüklerinde herkesle paylaşır. Türkçe sözlüklerde en çok merak edilen sözcükler içerisinde birleşik kelimelerin yer aldığı görülüyor. Bu tür sözcüklerin belirli kurallar çerçevesinde ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiğine karar verilir.

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Yazar kasa nasıl yazılır?

Yazar kasa kelime anlamı; satılan malları ve tutarlarını gösteren bir fiş veren, hesabı belleğinde tutan elektronik makineleri ifade eder. Bu kelime özellikle ticaret hayatında ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Ancak sıklıkla kullanılan bu kelimenin birleşik mi yoksa bitişik mi yazılması gerektiği oldukça karıştırılır. Türkçede yapılan yazım yanlışları en çok birleşik kelimelerin yazımında yapılır. Bu kelimenin birleşik yazıldığı yerler görülebilir, ancak yazar kasa yazımı ayrı olması gereken birleşik kelimeler sınıfında yer alır.

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Yazar kasa bitişik mi yazılır?

Türkçede yer alan kelimeler çeşitli isimlerle sınıflandırılır. Bu kelime türlerinden biri de; iki kelimenin bir araya gelmesiyle yeni anlam oluşturan birleşik kelimeler grubudur. Pek çok insan birleşik kelimeleri yazarken tereddüt yaşayabilir. Türkçe yazım kurallarına göre birleşik kelimeler ifade ettiği anlama ve anlam bozulmaları göz önünde bulundurularak ayrı veya bitişik yazılır. Bu kelimenin yazılışı merak edenler "Yazar kasa ayrı mı yazılır?" sorusunu soruyor. Buna göre yazar kasa TDK tarafından ayrı yazılması gereken birleşik kelimeler sınıfına dahil edilir. Yazar kasa doğru yazılışı ayrıdır, kelimenin bitişik yazılması yazım hatası olarak değerlendirilir.

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