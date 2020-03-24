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Yeşilyurt belediyesi bir telefon kadar vatandaşların yanında

MALATYA HABERLERİ  | 24.03.2020 15:08 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi tarafından başlatılan evden dışarıya çıkamayan vatandaşların market alış verişlerinin yapılmasını sağlayan ‘Siz İsteyin Biz Getirelim’ projesi ilk gün itibariyle ilgi gördü.0 553 178 33 33 nolu numarayı arayan vatandaşların temel ihtiyaçları, Yeşilyurt Belediyesi Yeşil Gıda Marketten alınarak evlere teslim ediliyor.“Her türlü şart ve durumda halkımızın yanındayız”Korona virüs (Covid -19) salgınının yayılmamasını önlemek adına evden dışarıya çıkamayan yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşların ihtiyaçlarını ‘Siz İsteyin Biz Getirelim’ projesiyle yerine getirmeye başladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İnsanı hizmeti tüm hizmetlerinin merkezine alan bir çalışma prensibine sahibiz.

Yeşilyurt belediyesi bir telefon kadar vatandaşların yanında

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi tarafından başlatılan evden dışarıya çıkamayan vatandaşların market alış verişlerinin yapılmasını sağlayan ‘Siz İsteyin Biz Getirelim’ projesi ilk gün itibariyle ilgi gördü.
0 553 178 33 33 nolu numarayı arayan vatandaşların temel ihtiyaçları, Yeşilyurt Belediyesi Yeşil Gıda Marketten alınarak evlere teslim ediliyor.
“Her türlü şart ve durumda halkımızın yanındayız”
Korona virüs (Covid -19) salgınının yayılmamasını önlemek adına evden dışarıya çıkamayan yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşların ihtiyaçlarını ‘Siz İsteyin Biz Getirelim’ projesiyle yerine getirmeye başladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İnsanı hizmeti tüm hizmetlerinin merkezine alan bir çalışma prensibine sahibiz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerle kıymetli hemşerilerimizin refah ve huzur seviyesini artırıp, hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştık. Hayata geçirdiğimiz projelerimizin çok değerli ödüllerle taçlanması, doğru hizmetler ürettiğimizin açık bir göstergesidir. Ülkemizde ne yazık ki hızla yayılmaya başlayan korona virüs (Covid -19) salgınının bertaraf edilmesi adına başlatılan ‘Evde Kal’ çağrısına kulak verip, dışarıya çıkamayan yaşlı ve engelliler başta olmak üzere tüm hemşerilerimizin temel ihtiyaçlarını ‘Siz İsteyin Biz Getirelim’ projesiyle yerine getirmeye başladık” ifadelerini kullandı.
0 553 178 33 33 nolu numarayı arayan vatandaşların ihtiyaçlarının Yeşilyurt Belediyesi Yeşil Gıda Markette yapılıp, araçlarla evlerine teslim edilmeye başlandığına parmak basan Başkan Çınar, “Vatandaşlarımızın projemizden memnuniyetlerini bildirmeleri hem bizleri hem de personellerimizi mutlu etmiştir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; hizmetlerimizin karşılığında bir dua, bir tebessüm bizim için yeterlidir. Vatandaşlarımızın kalbine ve yüreğine dokunan hizmetler her zaman önceliklerimiz arasındadır. Virüs tehdidi ortadan kalkana kadar bu projemize devam edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte el ele verip mutlaka atlatacağız. Halkımız zorunlu olmadıkça evinden çıkmasın, onların her türlü şartta yanlarındayız“ diye konuştu.
Vatandaşlar ise, ‘Siz İsteyin Biz Getirelim’ projesinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt belediyesi bir telefon kadar vatandaşların yanında

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