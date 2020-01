Yeşilyurt Belediyesi sosyal ve spor tesisleri depremden dolayı 24 saat açık

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Elazığ ve Malatya illerinde vergi kanunlarının uygulanması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildiğini, uygulamanın Yeşilyurt İlçesinde de yerine getirileceğini söyledi.

24 Ocak Cuma günü saat 20.55’de merkez üssü Elazığ Sivrice olup, Malatya ve çevre illerde büyük oranda hissedilen 6,8 şiddetinde ki depremin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Elazığ ve Malatya’da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildiğini duyurdu.

Uygulamanın Yeşilyurt’ta da yerine getirileceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya ve Elazığ’da depremin en fazla etkilediği bölgeleri bizzat yerinde inceleyerek halkımıza moral ve umut aşılayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Elazığ ve Malatya illerinde vergi kanunlarının uygulanması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edilmiştir. Uygulama çerçevesinde; verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri uzatılmıştır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanan bu uygulamayı harfiyen yerine getireceğiz. Mali Hizmetler Müdürlüğümüz bu konuda gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Yeşilyurt İlçemizde de 3 ay süreyle vergi borçları üç ay süreyle ertelenecek olup ayrıca vergi mükelleflerinin vergi borçları da gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilecektir. Diğer taraftan depremde varlıklarını kaybeden vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanununun 115. maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkün olacaktır. Bununla birlikte yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla iş yeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına SGK prim ödeme süresi de 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Uygulamalardan dolayı hemşehrilerim adına başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize şükranlarımı ve saygılarımı sunarım. Devletimiz her zaman olduğu gibi yine halkımızın yanındadır. Bizler her zaman olduğu gibi bir olacağız, beraber olacağız, kenetleneceğiz ve bu zor günleri kardeşlik, dayanışma ve kenetlenme ruhumuzdan aldığımız o eşsiz güçle atlatacağız. Millet olarak sevinçlerimizi ve acılarımızı hep birlikte aynı duygu etrafında yaşadığımız için çok güçlüyüz, bu dayanışma ruhumuz bizi ayakta tutan yegane güçtür. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aile yakınlarına ve milletimize sabırlar diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Ayrıca deprem bölgelerinde gerek enkaz kaldırma gerekse de yaralıları kurtarma çalışmalarını büyük bir özveri ve gayretle sürdüren bütün kurtarma ekiplerimize, güvenlik güçlerimize ve bu aşamada gece gündüz demeden ekiplere yardımcı olan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi sosyal ve spor tesisleri depremden dolayı 24 saat açık

Yeşilyurt Belediyesi olarak depremin ilk anından itibaren tüm imkanları seferber ettiklerini hatırlatan Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyesine ait sosyal ve spor tesislerin depremden dolayı geceyi dışarıda geçirmeyi tercih eden vatandaşlara açık olduğunu, hizmetlerin aralıksız devam edeceğini ifade ederken, Acil Müdahale Ekiplerinin Doğanyol ve Pütürge’deki enkaz kaldırma ve göçük altında ki yararlıları kurtarma çalışmalarına destek verdiğini sözlerine ekledi.