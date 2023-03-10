Yeşim Salkım "Ağlayarak izledim" diyerek paylaştı: Helal olsun Suzan Şahin!

Gündeme dair açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Yeşim Salkım son paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Meclis'te depremlerde yaşadıklarını anlatmıştı. Şahin, "Zamanında gelmediniz, Hatay’ı ölüme terk ettiniz, Hatay’a kefen bile vermediniz, 40’lı 40’lı kıyafetleriyle battaniyelere, bazıları da sarılı olmayan bacaklarıyla gömüldüler, bazıları gömülemedi bile, uzun günler sıra beklediler" dediği konuşmasıyla gündeme gelmişti.

Yeşim Salkım o konuşmayı ağlayarak izlediğini açıkladı. Yeşim Salkım vekilin sözlerini paylaşarak "Ağlayarak izledim!!! Lütfen ama lütfen siz de izleyin. Sonuna kadar. Ve herkese izletin. Daha iyi anlatılmazdı. Yaşadığımız felaketin en iyi özeti. Azı var çoğu yok. O kadar da kalpten anlatmış ki… Helal olsun Suzan Şahin!!! ‘Vekilim’ diyebileceğimiz milletvekili işte böyle olur…" dedi.

Yeşim Salkım'a destek veren de vardı tepki gösteren de. Ancak şarkıcı konuya dair farklı bir açıklama yapmadı.

