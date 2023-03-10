MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşim Salkım "Ağlayarak izledim" diyerek paylaştı: Helal olsun Suzan Şahin!

Yeşim Salkım "Ağlayarak izledim" diyerek paylaştı: Helal olsun Suzan Şahin!

10.03.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Yeşim Salkım son olarak CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in Meclis'te depremlerde yaşadıklarını anlattığı konuşmasını paylaştı. Yeşim Salkım "Ağlayarak izledim" diyerek duygularına sosyal medyada yer verdi.

Yeşim Salkım "Ağlayarak izledim" diyerek paylaştı: Helal olsun Suzan Şahin!

Gündeme dair açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Yeşim Salkım son paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Meclis'te depremlerde yaşadıklarını anlatmıştı. Şahin, "Zamanında gelmediniz, Hatay’ı ölüme terk ettiniz, Hatay’a kefen bile vermediniz, 40’lı 40’lı kıyafetleriyle battaniyelere, bazıları da sarılı olmayan bacaklarıyla gömüldüler, bazıları gömülemedi bile, uzun günler sıra beklediler" dediği konuşmasıyla gündeme gelmişti.

etete

Yeşim Salkım o konuşmayı ağlayarak izlediğini açıkladı. Yeşim Salkım vekilin sözlerini paylaşarak "Ağlayarak izledim!!! Lütfen ama lütfen siz de izleyin. Sonuna kadar. Ve herkese izletin. Daha iyi anlatılmazdı. Yaşadığımız felaketin en iyi özeti. Azı var çoğu yok. O kadar da kalpten anlatmış ki… Helal olsun Suzan Şahin!!! ‘Vekilim’ diyebileceğimiz milletvekili işte böyle olur…" dedi.

Erdoğan'dan CHP'li vekile sert tepki Erdoğan'dan CHP'li vekile sert tepki

Yeşim Salkım'a destek veren de vardı tepki gösteren de. Ancak şarkıcı konuya dair farklı bir açıklama yapmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınırları zorları! Göğüslerini eliyle kapattı Sınırları zorları! Göğüslerini eliyle kapattı
"Kadın olmayı seviyorum" notuyla öyle pozlar paylaştı ki..."Kadın olmayı seviyorum" notuyla öyle pozlar paylaştı ki...
Popstar'ın efsanesi Osmantan Erkır'dan şaşırtan sözler! 'Acun başımın belası'Popstar'ın efsanesi Osmantan Erkır'dan şaşırtan sözler! 'Acun başımın belası'
Anahtar Kelimeler:
Suzan Şahin Yeşim Salkım sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

İstifalar peş peşe! AK Parti'de seçim hareketliliği

İstifalar peş peşe! AK Parti'de seçim hareketliliği

Evler, mahalleler sular altında kalıyor! Yıkım başladı

Evler, mahalleler sular altında kalıyor! Yıkım başladı

Depremden sonra o ile akın ettiler! Kiralık ev kalmadı

Depremden sonra o ile akın ettiler! Kiralık ev kalmadı

Sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl geri ödemesiz 50 bin lira kredi imkanı

Sıfır faizli, 36 ay vadeli ve 1 yıl geri ödemesiz 50 bin lira kredi imkanı

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın son haline yorum yağdı! "Yaşlanmışsın"

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın son haline yorum yağdı! "Yaşlanmışsın"

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

Kayseri’de 4.8 büyüklüğünde deprem!

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.