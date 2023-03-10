SON DAKİKA | Meclis kürsüsüne vura vura konuşmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'e sert tepki

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzalayarak takvimi resmen başlattı. Beştepe'de kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında söz konusu kararı imzaladı. 14 Mayıs'ta seçimlerin yapılacağını duyuran Erdoğan, "Anayasamızın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarın Resmi Gazete'de yayınlanacak kararın ardından YSK seçim takvimini başlatacak. 14 Mayıs 2023'te milletimiz Cumhurbaşkanı'nı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir." dedi.

CHP'Lİ VEKİLE SERT TEPKİ: GARİP GARİP KONUŞMALAR DİNLİYORUM

İmza sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Erdoğan, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'e tepki gösterdi. Şahin'in iddialarını sert bir dille yalanlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"Parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Daha bizim ilk gün bakan arkadaşlarım deprem bölgelerindeydi, bürokratlarımız, teknokratlarımız bölgedeydi. Ben de ikinci gün deprem bölgesine ulaştım. Bir turu böyle tamamladıktan sonra ikinci turda Devlet Bey ile buraları dolaştık. Sayın Destici ile dolaştık. Biz yaralıyız, dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor; Hatay milletvekiliymiş. Biz sadece Hatay değil 11 ilin 11'inde de çalışmaları sürdürdük."

CHP'Lİ SUZAN ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Meclis'te yaptığı konuşmada "Zamanında gelmediniz, Hatay’ı ölüme terk ettiniz, Hatay’a kefen bile vermediniz, 40’lı 40’lı kıyafetleriyle battaniyelere, bazıları da sarılı olmayan bacaklarıyla gömüldüler, bazıları gömülemedi bile, uzun günler sıra beklediler" demişti.