Yeşim Salkım'dan babası Dursun Salkım'a veda: Sarılamadım!

Yeşim Salkım'ın, 27 Ağustos'ta koronavirüse yakalanan babası Dursun Salkım'dan acı haber geldi. Bir süredir hastanede tedavi gören Dursun Salkım yaşamını yitirdi.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Yeşim Salkım, "Sizin hiç babanız öldü mü? Cenette buluşalım babam..." ifadelerini kullandı.

Cenaze töreninin detaylarını paylaşan Yeşim Salkım, "Huzurla uyu babam, nur içinde uyu. Seni çok seviyorum son bir kez sarılamadım sana en çok o koyuyor bana" ifadelerini kullandı.

Dursun Salkım bugün ikindi vakti Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

PANDEMİYE İNANMIYORDU

Yeşim Salkım daha önce koronavirüs salgınına inanmadığın söylemiş, "Anlayın artık dünyada bir salgın yok. Bu küresel oyuna kendiniz de dahil olduğunuz için hepinizi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) şikayet edeceğim, koca bir yalansınız" demişti.

Aşı karşıtı da olan Salkım sosyal medyadan paylaştığı bir videoda ise "Ben ne bedenime, ne çocuğuma dokunulmasına izin vermeyeceğim. Bizim hayatımızdan çaldınız hepiniz bunun bir bedeli olacak" ifadelerini kullanmıştı.

