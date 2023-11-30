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Yeşim Salkım'dan ilginç Ece Ronay iddiası! "Davutoğlu'nun partisinden..."

30.11.2023 08:44 | Son Güncelleme:
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Şarkıcı Yeşim Salkım son günlerde gündeme dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. "Özlem Gürses'le 5 Dakikada Dünya Gündemi" yayınına katılan Salkım, son günlerde eski eşiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Ece Ronay hakkında ilginç bir iddiada bulundu. İşte Ece Ronay'a Gelecek Partisi'nden gelen teklifin detayları...

Yeşim Salkım'dan ilginç Ece Ronay iddiası! "Davutoğlu'nun partisinden..."

Gerek Dilan Polat konusunda gerek fenomenlere açılan soruşturma konusunda gerek Seçil Erzan konusunda olsun düşüncelerini ifade etmekten çekşnmeyen şarkıcı Yeşim Salkım yeni iddialarıyla gündemde.

Özlem Gürses'e konuk olan Yeşim Salkım Ece Ronay'ı nasıl tanıdığını anlattı.

"Bu kızı bana Davautoğlu'nun partisi neydi, Gelecek Partisi yeni kurulurken bir sosyal medya ağı satın aldılar" diyerek şunları söyledi:

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"Bu ağın üzerinde de programlar yapmak üzere de insanlara teklifler götürmeye başladılar bana da teklif ettiler Ece Ronay'ı da birlikte getirdiler, bir kere bir telefonda yazışmam var, 4-5 sene olmuştur. Sonra bir anda bu kızcağızın profillerinin büyümeye başladığını, ama bunların destekçileri bir takıp ideolojik yapılara dayanıyor."

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"Partilerin particilerin çok akıllı olmadıklarını düşünüyorum" diyen şarkıcı Ece Ronay konusunda "Böyle bir program yapmayacağımı söyledim. İlk ismini burada duydum" dedi.

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