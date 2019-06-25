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Yeşim Salkım'dan İmamoğlu paylaşımı yapan Gülben Ergen'e tepki

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ÜNLÜLER  | 25.06.2019 09:37 | Son Güncelleme

Yeşim Salkım, seçimlerin ardından Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşım yapan Gülben Ergen'i hedef aldı. Salkım'ın paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu.

Yeşim Salkım'dan İmamoğlu paylaşımı yapan Gülben Ergen'e tepki

Şarkıcı Yeşim Salkım kavgalı olduğu Gülben Ergen'i yine hedef tahtası yaptı.

Salkım, İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu hakkında paylaşım yapan Gülben Ergen'i sosyal medya hesabında paylaştı.

Gülben Ergen, seçim sonrası Ekrem İmamoğlu ve ailesinin fotoğrafını "Tebrikler eşine ve çocuklarına hep aşkla bakan ve her fırsatta ailesine minnetle teşekkür eden Ekrem İmamoğlu İstanbul ve ülkemiz için hayırlı olsun" notuyla paylaşmıştı.

SİYASİ LİDERLERLE OLAN POZLARINI PAYLAŞTI

Yeşim Salkım ise yıllardır arasının iyi olmadığı Gülben Ergen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül ile olan fotoğraflarını birleştirerek "Al sen yorulma bak sana albüm yaptım ellerimle" notuyla Twitter hesabından yayınladı.

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Salkım'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

"NE KONUŞTUNUZ ARKADAŞ!"

Gülben Ergen ise son paylaşımında kendisi hakkındaki bu eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: "Ne konuştunuz arkadaş... Ne çok bilirsiniz, ne çok vaktiniz var öyleydi, böyleydi diye başlayıp, mış'lı miş'li, içi boş cümleler kurmaya. Bir kendinizle uğraşın. Mümkünse sevin ve bolca sayın kendinizi."

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Anahtar Kelimeler:
Yeşim Salkım gülben ergen imamoğlu

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