Yeşim Salkım’dan Nihat Hatipoğlu'na tepki

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Nihat Hatipoğlu’na adeta isyan etti.

Salkım, “Dün Nihat Hatipoğlu’nun programında, müzik aletleri, bizim mesleğimizle alakalı şarkıcılıkla alakalı ileri geri birtakım konuşmalar geçmiş. İlahi okumak da bir müziktir, müzik türüdür. O da mı günah o zaman? Yani onda da sesinizle çıkartıyorsunuz.” diye konuştu.

BİR TEPKİ DE IŞIN KARACA'DAN!

Işın Karaca da, Nihat Hatipoğlu’nun sözlerine tepki gösterdi. Hatipoğlu’nun yayınında geçen ”Çalgılar, enstrüman çeşitlerinin çoğalması kıyamet alametidir.” sözüne isyan eden Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı ” Yani kısacası müzik yapmak günah öyle mi hocam? Sonra ben konuşunca tüh kaka öyle mi?” sözleriyle isyan etti.

FREKANS FARKLILIĞIMIZ VAR

Başarılı şarkıcının bu paylaşımı üzerine kendisini destekleyenler olurken tepki gösterenler de oldu. Karaca, paylaştığı hikaye ile kendisini eleştirenlere, ” Burası benim sayfam, düşünce özgürlüğüm var. Abartmıyorum 3000’e yakın sahte hesaptan hakaret içerikli mesajlar aldım bugün. Hırsızlık, tecavüz, çocuk istismarı, hayvanlara cinsel işkence alamet belirtisi değil de çoğalan enstrümanlar kıyamet belirticisi ise biz sizinle hiç görüşmeyelim. Frekans farklılığımız var.” diyerek cevap verdi.





