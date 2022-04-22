Yeşim Salkım eski eşi Hakan Uzan ile düğün pozunu paylaştı! Gelen yorum çıldırttı

Yeşim Salkım 2001 yılında boşandığı iş insanı Hakan Uzan'la düğünlerinde pasta keserken çekilen bir pozunu paylaştı. Yeşim Salkım paylaşımına ise şu notu düştü:

''Yıllarca hiç bilmediğimiz konular üzerine konuşur dururuz oysa bir insanın hayatı çok engebeli olduğu kadar çok da güzel çiçekli yollardan da oluşur.Ben yaşadığım her güne şükrederim acılarım onların kardeşidir. Hiçbir yerde olmayan bir fotoğraf size, ben 27 Hakan 30 yaşında yer Ürdün. Sade bir gelinlik ve pasta birkaç dost, lütfen insanların anılarını karalamadan önce neler yaşamış ve nasıl zarafetleriyle taşımış ve nasıl vazgeçmiş unutmayın. Hepimizin hayatı büyük bir roman ve içinde acısıyla tatlısıyla iyi ki yaşadım dediği anlar var bu da öyle bir an ben de yıllar sonra paylaşmak istedim yüzümde aynı gülümseme ve aynı hüzünle iyi ki yaşadım."

Salkım kendisine bu paylaşımdan sonra yapılan yorumlara ise çok kızdı.

Yeşim Salkım "Dönemin en zengin adamını kapmıştın" diyen bir takipçisine ateş püskürdü ve "Utanma diye bir duygu varsa size hiç uğramamış Allah ıslah etsin" dedi.

"ONUN GÖZÜNDE EŞYAYDIM"

Yeşim Salkım'ın Hakan Uzan hakkında daha önce yaptığı açıklamalar da akla geldi. Salkım bir açıklamasında "Evlendiğim gün ‘Ben ne yaptım’ dedim. Ben onun gözünde bir eşyaydım. Evlenmiştik ve bitmişti" demişti.

