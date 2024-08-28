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  4. Yeşim Salkım felaket tellallığına soyundu! "Bilerek bilgi geçmiyorlar bence" diyerek yaptığı Narin yorumu gündemde...

Yeşim Salkım felaket tellallığına soyundu! "Bilerek bilgi geçmiyorlar bence" diyerek yaptığı Narin yorumu gündemde...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.08.2024 15:40
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken Yeşim Salkım'ın yaptığı bir paylaşım tepki çekti. Yeşim Salkım'a katılanlar olduğu gibi "İnsanların ailesi var zaten üzgünler yapmayın" diyenler de vardı.

Yeşim Salkım felaket tellallığına soyundu! "Bilerek bilgi geçmiyorlar bence" diyerek yaptığı Narin yorumu gündemde...

MYNET- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin'i arama çalışmaları sürüyor. Narin'i arama çalışmalarında 130 kişinin ifadesi alınırken 11 dönümden fazla alanda da arama yapıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmalarının 8’inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda ise 1 şüpheli gözaltına alındı.

Narin'in annesinin açıklamaları da gündemde yerini aldı. Arama çalışmaları sürerken Yeşim Salkım yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

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Aile bir umutla kızlarından gelecek haberleri beklerken Yeşim Salkım felaket tellalığına soyundu.

SÖZLERİNE YORUM YAĞDI

Yeşim Salkım'ın "Bilerek bilgi geçmiyorlar bence her şey ortada infial olmasın artık diye yavaş yavaş soğutmaya çalışan bir ekip çalışması isim de açıklamazlar, televizyonda da böyle oluyor program yaptım çok biliyorum umarım Narin sağdır" ifadeleri tüyleri diken diken etti.

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Yeşim Salkım'a "Katılıyorum" diyenler olsa da tepkiler de vardı. Salkım'ın paylaşımına "Aile zaten üzgün bir de siz yaraya tuz basıyorsunuz", "Böyle konularda 2 düşünüp bir konuşmak lazım" yorumları da geldi.

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Yeşim Salkım
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