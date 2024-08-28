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  4. İmam detayı ortaya çıktı! Narin kaybolurken yaşananları annesi ilk defa anlattı: "Bizden şüphelenirler diye söylememiştim"

İmam detayı ortaya çıktı! Narin kaybolurken yaşananları annesi ilk defa anlattı: "Bizden şüphelenirler diye söylememiştim"

28.08.2024 10:34
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Türkiye'nin gözü kulağı Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek iyi haberde. Annesi canlı yayında "İlk defa açıklıyorum, bizden şüphelenirler diye söylemedim" diyerek Narin'in kaybolduğu saatlere ilişkin ilginç bir detayı açıkladı. Bu sırada arama çalışmalarında Narin'in gittiği Kur'an kursunun imamının evi de arandı. 130 kişinin ifadesi alınırken gözaltına alınanlar olduğu da öğrenildi.

Narin'den gelmesi beklenen bir iyi haber tüm Türkiye'ye rahat bir nefes aldıracak. Acılı anne Yüksel Güran "Narin karşıma çıkarsa Türkiye'nin önünde kızımla çiftetelli oynayacağım" demişti. Ancak arama çalışmalarında bir hafta boyunca sonuç alınamadı. Narin'in bulunması için 130 kişinin ifadesi alındı.

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KAYIP NARİN KUYTU KÖŞE ARANIYOR

8 yaşındaki Narin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Kur'an kursuna gitmek için evden çıktıktan sonra kayboldu. AA'nın aktardığına göre; ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

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Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında çalışma yürüttü.

Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

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Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı, bu noktaları sprey boya ile işaretledi. Ekiplerce, şu ana kadar mahallenin etrafındaki 16 kilometrelik alanda arama çalışması yürütüldü.

EĞERTUTMAZ DERESİ'NDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı. İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı.

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130 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI; GÖZALTILAR VAR

Kız çocuğunun bulunması için yaklaşık 130 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Cumhuriyet’e konuşan Diyarbakır Baro Başkanı avukat Nahit Eren, soruşturmayı yakından takip ettiklerini belirterek “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesi alınanların yanında “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alınanların da olduğunu kaydetti.

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İMAMIN EVİ DE ARANDI

Kurs imamın da ifadesine başvurulduğunu aktaran Eren, imamın evi dahil birçok evin de arandığını kaydetti.

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NARİN'İN ANNESİ İLK DEFA AÇIKLADI: BİZDEN ŞÜPHELENİRLER DİYE SÖYLEMEMİŞTİM

Narin'in annesi de kızından gelecek iyi haberi bekliyor. Yüksel Güran geçtiğimiz günlerde "Rica ediyorum, yalvarıyorum. Kim kızımı tutmuşsa, bir köşeye, bir hastaneye, bir caddeye bıraksın, kızımı bana getirsinler. Ben bunu istiyorum. Ben bir şey istemiyorum kimseden, Türkiye'den yalvarıyorum kızımı bulsunlar" demişti. Show TV'de Didem Arslan'ın programına katılan Narin'in annesi "Bizden şüphelenirler diye söylemedim" diyerek daha önce bilinmeyen bir detayı açıkladı:

"Oğlum ve iki arkadaşı, Narin’in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında sigara içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlardı."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İmam Diyarbakır
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