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Yeşim Salkım hakkında Seyhan Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten şikayetçi olmuştu! Açıklama geldi

21.09.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SİSİ lakaplı Seyhan Soylu avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak Yeşim Salkım’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği yönünde suç duyurusunda bulunmuştu. İddianamede, Yeşim Salkım’ın “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Konuya ilişkin Salkım'ın avukatı Merve Uçanok açıklama yaptı.

Yeşim Salkım hakkında Seyhan Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten şikayetçi olmuştu! Açıklama geldi

Yeşim Salkım'ın avukatı Merve Uçanok yazılı açıklama yaptı. Müvekkilimiz Yeşim Salkım hakkında bugün itibariyle basına yansıyan “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla dava açıldığı haberlerine ilişkin aşağıdaki açıklamayı yapma ve olayı, evveliyatıyla birlikte tüm gerçekliğiyle anlatma ihtiyacı duyuyoruz.

Kamuoyunun malumu olduğu üzere, 2020 yılının Ağustos ayında Murat Övüç, Yeşim Salkım’a tüm Türkiye’nin gözü önünde çok ağır hakaretlerde bulunmuştur. Bunun üzerine gerekli hukuki başvuruları yaptık ve bugün itibariyle o süreç sona ermiştir. Yine bu dönemde Seyhan Soylu isimli kişi, sosyal medya üzerinden müvekkilimizin itibarına ve her türlü kutsal addedilecek değerine karşı sosyal medya üzerinden saldırılar gerçekleştirince Aile Mahkemesi’ne başvurduk ve Seyhan Soylu hakkında tedbir kararı verildi. Akabinde Seyhan Soylu’nun bu kararı ihlal etmesi üzerine yaptığımız başvuruda Mahkeme, Seyhan Soylu’nun tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verdi ve kendisi bu sebeple cezaevine girdi.

"YEŞİM SALKIM'A BESLEDİĞİ HUSUMETTEN..."

Bu olay üzerine Seyhan Soylu, Yeşim Salkım’ın kendisi ile bir telefon konuşması gerçekleştirdiği ve bu konuşma esnasında Yeşim Salkım’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunmuştur.
Bu ihbar, kendisinin Yeşim Salkım’a beslediği husumetten kaynaklanmakta olup büsbütün bir iftiradan ibarettir. Şu kadar ki, soruşturma aşamasında Seyhan Soylu’nun kullandığı telefon numarası ile müvekkilimin telefon numarası arasında herhangi bir irtibat bulunmadığı tespit edilmiştir. Hatta soruşturma aşamasında bu telefon konuşmasına şahit olduğunu ifade ederek tanık sıfatıyla dinlenen bir kişi, daha sonradan müvekkilimizi ve şahsımı arayarak kendisinin baskı altında böyle bir ifade verdiğini ve yalan beyanda bulunduğunu da itiraf etmiştir.

"GÖRÜŞME KAYDI YOK"

Bu kapsamda Seyhan Soylu’nun müvekkilimize karşı beslediği husumet, aralarında herhangi bir görüşme kaydı bulunmadığının tespiti ve bir tanığın yalan tanıklık yaptığına yönelik açık itirafına rağmen, hukukun temel ilke ve esasları yok sayılarak müvekkilimiz Yeşim Salkım hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile dava açılmasını, özellikle son dönemlerde yaşanan gelişmeler çerçevesinde kamuoyunun takdirine bırakıyor; bu davadaki haklı hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi de kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Seyhan Soylu Yeşim Salkım
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