Yeşim Salkım'ın isyanı sosyal medyayı ikiye böldü! "Hepiniz şöhret meraklısısınız!"

Dilan Polat ve ailesinin lüks yaşantısını sonrası yapılan soruşturma derinleşmiş ve aile günler süren sorgulardan sonra tutuklanmıştı. Kara para aklama, vergi kaçırma gibi iddialarla suçlanan aile günlerdir sosyal medyada gündemde.

Bu konuda gerek avukatlar, gerek gazeteciler gerekse fenomen isimler sık sık açıklamada bulunuyor. Sosyal medyada gündem olan Dilan Polat konusu sonrası Yeşim Salkım isyan etti.

Salkım açıklamasında "Depremde can veren insanların da haklarını bu şekilde arıyor musunuz? Hiç müteahhitleri dile getiriyor musunuz? Yok, çünkü bunlar size ün, şöhret getirmez. Gerçekten adalet arayışında değilsiniz! Hiç bunlarla da ara sıra ilgileniyor musunuz? Hiç bunları da kurcalıyor musunuz?" diyerek isyan etti.

"ŞÖHRET DERDİNDESİNİZ"

Yeşim Salkım devamında ise "Orada gerçekten acı var burada biraz da dedikodu var, nasıl gündem olabilirim var öbür tarafta insan hakları var. Çünkü siz işinize geleni yapan insanlarsınız. Siz sadece şöhret derdindesiniz başka da bir halt bilmiyorsunuz" diyerek sinirlendi.





