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Yeşim Salkım ve Seyhan Soylu arasındaki ilk dava görüldü! Zorlama hapsi isteniyor

07.10.2020 17:15 | Son Güncelleme:
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Yeşim Salkım ve Seyhan Soylu arasındaki ilk dava görüldü! Zorlama hapsi isteniyor

Şarkıcı Yeşim Salkım ve Sisi lakaplı Seyhan Soylu arasındaki hakaret davasının ilk duruşması görüldü. Mahkeme, dosyayı inceleyip kararını açıklamak için duruşmayı erteledi.

İstanbul 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflardan Seyhan Soylu katılırken, mağdur Yeşim Salkım katılmadı. Duruşmada Salkım'ın avukatı Merve Uçanok ve Soylu'nun avukatı Funda Sadıkahmet Alp de yer aldı.

ZORLAMA HAPİS CEZASI İSTENDİ

Salkım'ın avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede Seyhan Soylu'nun uzaklaştırma kararını ihlal ettiği, Soylu'nun Salkım'a hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirtildi. Dilekçede Soylu'nun zorlama hapsi ile cezalandırılması talep edildi. Söz alan Seyhan Soylu suçlamaları kabul etmedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada taraf avukatları arasında sözlü tartışma çıkınca ara verildi. Aranın verilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, taraf beyanlarının birlikte değerlendirilerek karara varılmak üzere dosyanın incelenmesine karar verilerek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Murat Övüç Antalya'da katıldığı bir açık hava programında sanatçı Yeşim Salkım hakkında hakaretlerde bulunmuştu. Şarkıcı Salkım'da kendisine hakaret edildiği iddiasıyla Murat Övüç ve Seyhan Soylu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Aile Mahkemesi de Murat Övüç ve Seyhan Soylu hakkında 2 ay süreyle uzaklaştırma kararı almıştı.

Seyhan Soylu hakkında da uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

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