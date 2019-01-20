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Yeteneğine rağmen kilosu nedeniyle işe almadılar...

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 20.01.2019 11:26 | Son Güncelleme

Her şey bir iş görüşmesi esnasında başladı. Yeteneğine rağmen kilosu nedeniyle işe kabul edilmeyen genç kadın şimdi bambaşka bir görünüme sahip...

Tara için değişim kruz gemisi için iş görüşmesi sırasında başladı.

Kilolu olduğu için işe alınmadı, şimdi bambaşka biri oldu

Bir tur şirketi kruz gemilerinde dans edecek yetenekler arıyordu.
Bir tur şirketi kruz gemilerinde dans edecek yetenekler arıyordu.
Görüşmelere gitti ve provalara başlandı.
Provalardaki en iyi performasnı Tara sergilemesine karşı işe alınmadı.
Çünkü kiloları dansının önüne geçmişti. En azından Tara böyle düşünüyordu.
İşte o noktadan sonra Tara değişmeye karar vermiş.
Tara'nın bir de doymama alışkanlığı vardı.
Tara, Bulimia (doymazlık hastalığı) ile boğuşuyordu. Ne yerse yesin doyduğunu hissetmiyordu.
Sürekli öğün tekrarı yapıyor önüne gelen her yiyeceği tüketiyordu.
32 yaşındaki genç kadın daha sonra radikal bir karar almış.
Fitnessa başlaması ise gemideki dans seçmelerinden sonra aniden olmuş.
Fitness'a başladıktan 1 yıl sonra ilk dans işi kontratını yapmış. Bu an onun için inanılmaz bir başarıydı.
2012'de Çin'de bir dans kursuyla kontrat imzalamış.
Yıllar geçtikçe Tara hem görünüşüyle hem de maddi gücüyle olumlu yönde değişiyordu.
Tara, inanılması zor bir değişim geçirdi ve sosyal medya hesabından her anını paylaştı.
Kilo verme ve sıkılaşmayla ilgili çalışmalar yaptı. Dergilere çıktı başarısını defalarca ıspatladı.
Çalışmalarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmaya ve takipçilerini bilgilendirmeye başladı.
Bu sayede takipçi sayısını her geçen gün arttırırken, bir yandan da gelen iş tekliflerini değerlendiriyor.
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Anahtar Kelimeler:
obezite dansçı kilo

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