Yetenek Sizsiniz'in DJ Yıldırım'ı kocaman oldu! "Acun şimdi görse sandalye fırlatır"

Yetenek Sizsiniz'e arabesk rap performansı ile damga vuran DJ Yıldırım kocaman oldu. Yıldırım Elmas, Yetenek Sizsiniz'e katıldığında dokuz yaşındaydı. DJ Yıldırım şimdilerde sosyal medyada popüler bir isim.

Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın'dan üç evet alarak o dönem yarışmada öne çıkan DJ Yıldırım yine adından söz ettirdi.

Sergen Yalçın'ın “Sen büyüyünce rapçi olacaksın herhalde” dediği Yıldırım Elmas sosyal medyada son halini paylaştı.



DJ Yıldırım'ın son haline "Değişmiş ama gözler hâlâ aynı", "Çocuk büyümüş Acun aynı", "Her şey değişmiş Acun’un siyah tişörtü hâlâ aynı”, "Acun şimdi görse sandalye fırlatır" yorumları geldi.







