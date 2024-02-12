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Yetenek Sizsiniz'in DJ Yıldırım'ı kocaman oldu! "Acun şimdi görse sandalye fırlatır"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.02.2024 15:11 | Son Güncelleme:
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Bir döneme damga vuran Yetenek Sizsiniz'e katılarak arabesk rap performansı ile damga vuran DJ Yıldırım sosyal medyada oldukça aktif. Yıldırım Elmas son halini paylaşınca sosyal medyada gündeme geldi.

Yetenek Sizsiniz'in DJ Yıldırım'ı kocaman oldu! "Acun şimdi görse sandalye fırlatır"

Yetenek Sizsiniz'e arabesk rap performansı ile damga vuran DJ Yıldırım kocaman oldu. Yıldırım Elmas, Yetenek Sizsiniz'e katıldığında dokuz yaşındaydı. DJ Yıldırım şimdilerde sosyal medyada popüler bir isim.

Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Sergen Yalçın'dan üç evet alarak o dönem yarışmada öne çıkan DJ Yıldırım yine adından söz ettirdi.

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Sergen Yalçın'ın “Sen büyüyünce rapçi olacaksın herhalde” dediği Yıldırım Elmas sosyal medyada son halini paylaştı.

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DJ Yıldırım'ın son haline "Değişmiş ama gözler hâlâ aynı", "Çocuk büyümüş Acun aynı", "Her şey değişmiş Acun’un siyah tişörtü hâlâ aynı”, "Acun şimdi görse sandalye fırlatır" yorumları geldi.


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