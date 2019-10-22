Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max öldü

Max'in ölüm haberini, eğitmeni Ali Yeşilırmak Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
"Söylenecek çok söz olmakla birlikte şu an hiç bir kelime kalmadı söylenecek.. O Evladım, Canım, Kanım...
Dün son yolculuğuna uğurladık MAX’i...
Gözünü açtığında beni gördü, son nefesinde de kucağımdaydı..
Bana, bize, bu ülkeye yaşattıkları ve kattıkları için; dostluğu, kardeşliği ve evlatlığı için MAX’e sonsuz teşekkür ederim. İyi ki bizim oğlumuzdun, huzur içinde uyu..."
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