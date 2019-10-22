Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi Max öldü

Max'in ölüm haberini, eğitmeni Ali Yeşilırmak Facebook sayfası üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Söylenecek çok söz olmakla birlikte şu an hiç bir kelime kalmadı söylenecek.. O Evladım, Canım, Kanım...

Dün son yolculuğuna uğurladık MAX’i...

Gözünü açtığında beni gördü, son nefesinde de kucağımdaydı..

Bana, bize, bu ülkeye yaşattıkları ve kattıkları için; dostluğu, kardeşliği ve evlatlığı için MAX’e sonsuz teşekkür ederim. İyi ki bizim oğlumuzdun, huzur içinde uyu..."





