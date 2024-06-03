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  4. Yeterince içimde tuttum diyerek patladı! Zaha'dan Okan Buruk'a olay sözler... Kısa süre içinde sildi

Yeterince içimde tuttum diyerek patladı! Zaha'dan Okan Buruk'a olay sözler... Kısa süre içinde sildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.06.2024 00:38
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Galatasaray'daki performansıyla beklentilerden uzak bir performans sergileyen Wilfried Zaha, sosyal medyada kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla gündem oldu. İşte detaylar...

Yeterince içimde tuttum diyerek patladı! Zaha'dan Okan Buruk'a olay sözler... Kısa süre içinde sildi
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'daki inişli çıkışlı performansıyla eleştirilen isimlerden olan Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, sosyal medyadan kendisine yönetilen eleştiriye verdiği cevapla bir anda gündem oldu.

"KENDİNE YENİ BİR KULÜP BUL"

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Sezon başında geldiği sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamayan Zaha'ya bir taraftar X hesabından, "Kendine yeni bir kulüp bul. Homurdanan her oyuncu satılmalı. Yıldız olduğunu düşündün ama Türk futbolcular karşısında ezildin. Kazandığın parayı hak ettiğini düşünüyor musun?" diye sordu.

"GARİP BİR ŞEKİLDE YEDEK KALDIM"

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31 yaşındaki futbolcu, buna karşılık verdiği cevapta "4 aylık bir sakatlığın ardından formumu yakalamam ve her hafta gol atmaya başlamamın ardından tuhaf şekilde ocak ayından itibaren yedek kulübesinde oturtulmama ne dersiniz? Yeterince içimde tuttum" ifadelerini kullandı. Zaha, daha sonra bu cevabını sildi.

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