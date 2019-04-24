Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu!

Sahne adı Sunny Leone olan 37 yaşındaki Karenjit Kaur Vohra 2001 yılında yetişkin film sektöründe çalışmaya başlamıştı.

Hindistan asıllı ABD vatandaşı Sunny Leone 2012 yılında yetişkin film sektörünü bıraktı ve Hindistan film prodüksiyon merkezi Bollywood'a transfer oldu.

Sunny Leone'un kararı çok sayıda hayranını ve takipçisini üzdü ve bu sebeple uzun süre sert eleştirilere maruz kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Hint aktör Arbaaz Khan, Sunny Leone ile kariyerindeki değişiklikler ve bu sebeple yapılan eleştirileri konu alan bir röportaj videosunun tanıtımını sosyal medya üzerinden yayınladı.

Tanıtımda Sunny Leone, kariyer değişikliği sebebiyle kendisini hedef alan hakaretlere ve kendisini kıskananlara teşekkürlerini şu mesajla sundu:

"Beni tartıştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu harika hissettiriyor çünkü sayfamda ne kadar vakit geçirdiğinizi biliyorum."

Sunny Leone ayrıca fotoğraflarını yakan ve kentlerini ziyaret ederse kendisini öldüreceğini söyleyen ve garip fanatik gruplar olarak adlandırdığı kişiler içinse medyayı suçladı.

Sunny Leone, yetişkin film sektöründe çalıştığı dönemi, zamanın şartları için en iyi karar olarak niteledi.



