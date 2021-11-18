Yetişkin film yönetmeni Bella Thorne, sevgilisi Benjamin Mascolo ile çıplak pozunu paylaştı!

Disney yapımlarında rol alarak şöhretle erken yaşlarda tanışan Bella Thorne, magazin dünyasındaki çocuk yıldız imajını silmek için elinden geleni yapıyor. 23 yaşındaki yıldız, cüretkar pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. 2019 yılında panseksüel olduğunu açıklayan Bella Thorne, sevgilisi Benjamin Mascolo ile çırılçıplak pozunu paylaştı.

Bir dönem cinsel içerikli film çekimi için yönetmen koltuğuna oturan ve performansından ötürü Vizyon Ödülü'ne layık görülen Bella Thorne, geçmiş yıllarda çok eşli bir ilişki yaşamıştı.

Şimdilerde Benjamin Mascolo ile uzun soluklu bir ilişki yaşayan Thorne, aşk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Bella Thorne, telefonunu ele geçireceğini söyleyen hacker'lara tepki olarak, Twitter üzerinden çıplak fotoğraflarını paylaşmış, görenleri şaşkına çevirmişti.



