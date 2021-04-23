Yetkin Dikinciler kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Yeşilçam dizisi Reha karakteri Yetkin Dikinciler biyografisi...

Daha önce Eşref Saati, Aile Saadeti, Muhteşem Yüzyıl, Kızım İçin gibi pek çok yapımda rol alan ve şimdilerde Blu Tv'de yayınlanan Yeşilçam dizisinde Reha karakterine hayat veren Yetkin Dikinciler'in biyografisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki oyunculuk, seslendirme ve tiyatro geçmişi olan Yetkin Dikinciler kimdir, nereli ve kaç yaşında?

YETKİN DİKİNCİLER KİMDİR?

15 Ağustos 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yetkin Dikinciler; oyuncu, seslendirme ve tiyatro sanatçısıdır. Yetkin Dikinciler, emekli subay bir baba ile Kızılay hemşiresi bir annenin tek çocuğudur. Önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe okurken gittiği tiyatro kursunda Yıldız Kenter'in davetiyle üçüncü sınıfta okul değiştirerek geçtiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü 1993 senesinde bitirmiştir.

Eşref Saati, Kabuslar Evi, Umut Yolcuları, Muhteşem Yüzyıl, Kızım İçin, Aile Saadeti, Kara İnci, Çıplak Gerçek, Umut Üzümleri, Mavi Gözlü Dev, Ulak, Sis ve Gece, Babam ve Oğlum, Misi, Kırık Kanatlar ve Gülizar gibi pek çok dizi ve sinema filminde rol almıştır. 1999 senesinde Esra Akkaya ile evlenmiş fakat bir sene sonra boşanmıştır. 2014 senesinde ise Aslı Orcan ile hayatını birleştiren Yetkin Dikinciler'in, Lal Dikinciler isminde bir kızı bulunmaktadır. Son olarak Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu isimli sinema filminde Naim Süleymanoğlu'nun babası Süleyman Süleymanoğlu karekterine hayat vermiş olan Yetkin Dikinciler, 1.94 metre boyunda, 80 kilo ve Aslan burcudur. Dikinciler, şimdilerde 22 Nisan 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan Blu Tv'nin Yeşilçam isimli dizisinde Reha karakterini canlandırmaktadır.