Yetkin Dikinciler kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Yeşilçam dizisi Reha karakteri Yetkin Dikinciler biyografisi...

Daha önce Eşref Saati, Aile Saadeti, Muhteşem Yüzyıl, Kızım İçin gibi pek çok yapımda rol alan ve şimdilerde Blu Tv'de yayınlanan Yeşilçam dizisinde Reha karakterine hayat veren Yetkin Dikinciler'in biyografisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki oyunculuk, seslendirme ve tiyatro geçmişi olan Yetkin Dikinciler kimdir, nereli ve kaç yaşında?
15 Ağustos 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Yetkin Dikinciler; oyuncu, seslendirme ve tiyatro sanatçısıdır. Yetkin Dikinciler, emekli subay bir baba ile Kızılay hemşiresi bir annenin tek çocuğudur. Önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe okurken gittiği tiyatro kursunda Yıldız Kenter'in davetiyle üçüncü sınıfta okul değiştirerek geçtiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü 1993 senesinde bitirmiştir.
Eşref Saati, Kabuslar Evi, Umut Yolcuları, Muhteşem Yüzyıl, Kızım İçin, Aile Saadeti, Kara İnci, Çıplak Gerçek, Umut Üzümleri, Mavi Gözlü Dev, Ulak, Sis ve Gece, Babam ve Oğlum, Misi, Kırık Kanatlar ve Gülizar gibi pek çok dizi ve sinema filminde rol almıştır. 1999 senesinde Esra Akkaya ile evlenmiş fakat bir sene sonra boşanmıştır. 2014 senesinde ise Aslı Orcan ile hayatını birleştiren Yetkin Dikinciler'in, Lal Dikinciler isminde bir kızı bulunmaktadır. Son olarak Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu isimli sinema filminde Naim Süleymanoğlu'nun babası Süleyman Süleymanoğlu karekterine hayat vermiş olan Yetkin Dikinciler, 1.94 metre boyunda, 80 kilo ve Aslan burcudur. Dikinciler, şimdilerde 22 Nisan 2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan Blu Tv'nin Yeşilçam isimli dizisinde Reha karakterini canlandırmaktadır.
2008 – 19.Ankara Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu – Mavi Gözlü Dev
2010 – Afife Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu
2006 – 13.ÇASOD – En İyi Oyuncu Ödülleri – Babam Ve Oğlum 2007 – 14.ÇASOD – En İyi Oyuncu Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu – Mavi Gözlü Dev
2008 – 13.Sadri Alışık Ödülü – En İyi Erkek Oyuncu – Mavi Gözlü Dev
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Süleyman) – 2019
Merhaba Güzel Vatanım (Nazım Hikmet) – 2019
Ailem Bir Alem (Doktor Frasier) – 2015
Muhteşem Yüzyıl (Kara Ahmed Paşa) – 2014
Çanakkale Yolun Sonu – 2013
Kızım İçin (Tuncer) – 2013
Merhaba Hayat (Sinan) – 2012
Deliler Fatih'in Fermanı (Baba Sultan) – 2018
Kaos – 2018
Biz Size Döneriz – 2017
Bahtiyar Ölmez (Rıfat/Bahtiyar) – 2017
Her Şey Mümkün (Selim / İbrahim) – 2017
Benimle Var Mısın? – 2016
The Net 2.0 (Banka Müdürü) – 2006
Babam Ve Oğlum (Salim) – 2005
Misi (Onur) – 2005
Gülizar (İsmail) – 2004
Üç Kişilik Aşk (Cem) – 2004
Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu) – 2004
Seni Yaşatacağım (Reşat) – 2003
Leoparın Kuyruğu (Serdar) – 1998
Nadide Hayat (Kaptan Yusuf) – 2015
Şekispir Hoca – 2015
Umut Üzümleri – 2012
Yarım Kalan Mucize (İsmail Hakkı Tonguç) – 2012
Merhaba Hayat (Sinan) – 2012
Çıplak Gerçek (Galip) – 2012
Bizim Yenge (Adem) – 2011
Umut Yolcuları (Mehmet Müdür) – 2010
Aile Saadeti (Selim Paşa) – 2009
Ulak (Adem) – 2008
Usta (Doğan) – 2008
Kara İnci (Semih) – 2007
Eşref Saati (Sarı Eşref) – 2007
Mavi Gözlü Dev: Nazım Hikmet (Nazım Hikmet) – 2007
Kabuslar Evi: Son Dans (Selim) – 2007
Sis ve Gece (Fahri) – 2007
Gözyaşı Çetesi (Cevahir) – 2006
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