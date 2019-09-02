Yevhen Konoplyanka, Shakhtar Donetsk'te

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konoplyanka ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Futbolcunun bonservis bedeliyle alakalı bir açıklama yapılmadı. Konoplyanka, 2017'de katıldığı Schalke'de 78 maça çıktı, 13 gol attı.
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