Yevhen Seleznov'a Bandırmaspor kancası

Bandırmaspor, Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov'u renklerine bağlamak istiyor.

Şu anda ülkesi Ukrayna'da düğün hazırlıkları yapan tecrübeli golcünün önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geri döneceği ve Bandırma ekibinin 35 yaşındaki futbolcuyla ile masaya oturacağı kaydedildi.

(İHA)

