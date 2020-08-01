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Yevhen Seleznov'a Bandırmaspor kancası

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 01.08.2020 10:50 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in yeni takımı Bandırmaspor'un, geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Yevhen Seleznov'a talip olduğu öğrenildi.

Yevhen Seleznov'a Bandırmaspor kancası

Bandırmaspor, Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov'u renklerine bağlamak istiyor.

Şu anda ülkesi Ukrayna'da düğün hazırlıkları yapan tecrübeli golcünün önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geri döneceği ve Bandırma ekibinin 35 yaşındaki futbolcuyla ile masaya oturacağı kaydedildi.

(İHA)

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